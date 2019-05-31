Русский «Лэнд Крузер Прадо» от УАЗа оказался переделанным «Патриотом»

Новый внедорожник оценили в 1,5 миллиона рублей

УАЗ «Патриот» пользуется спросом благодаря своей доступности
УАЗ «Патриот» пользуется спросом благодаря своей доступности


Отечественный УАЗ, который объявил о выпуске нового внедорожника, прозванного русским Toyota Land Cruiser Prado, использовал для разработки шасси и кузов хорошо всем известного УАЗа «Патриот», выпускающегося с 2005 года. 


Как сообщает издание Autonews.ru, из-за небольших объёмов финансирования решено модернизировать старую платформу. Новое авто уже называют Patriot 2020. 


В компании надеются, что отечественный аналог «Прадо» с предполагаемой ценой в 1,5 миллиона рублей будет пользоваться спросом, как и обычный «Патриот», продажи которого в этом году растут.


«Есть запросы на обновлённый "Патриот", который рестайлинговый вышел с изменениями. Его спрашивают, по "Патриоту" [продажи растут]. Осенью ожидается выпуск автомата», — сообщили в отделе продаж дилерского центра «Луна авто».


Новый внедорожник, конечно, сохранит раму, мосты, систему полного привода. Автомобиль получит свежие моторы разработки немецкой компании FEV. Автоматическая коробка Punch Powerglide будет сначала обкатана на текущем «Патриоте». Уже в этом году планируется завершить разработку машины. 


Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте, как водитель ехал на зеленый и стал виновником аварии (видео).

Прочтений: 1458

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено