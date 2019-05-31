Русский «Лэнд Крузер Прадо» от УАЗа оказался переделанным «Патриотом»

УАЗ «Патриот» пользуется спросом благодаря своей доступности





Отечественный УАЗ, который объявил о выпуске нового внедорожника, прозванного русским Toyota Land Cruiser Prado, использовал для разработки шасси и кузов хорошо всем известного УАЗа «Патриот», выпускающегося с 2005 года.





Как сообщает издание Autonews.ru, из-за небольших объёмов финансирования решено модернизировать старую платформу. Новое авто уже называют Patriot 2020.





В компании надеются, что отечественный аналог «Прадо» с предполагаемой ценой в 1,5 миллиона рублей будет пользоваться спросом, как и обычный «Патриот», продажи которого в этом году растут.





«Есть запросы на обновлённый "Патриот", который рестайлинговый вышел с изменениями. Его спрашивают, по "Патриоту" [продажи растут]. Осенью ожидается выпуск автомата», — сообщили в отделе продаж дилерского центра «Луна авто».







Новый внедорожник, конечно, сохранит раму, мосты, систему полного привода. Автомобиль получит свежие моторы разработки немецкой компании FEV. Автоматическая коробка Punch Powerglide будет сначала обкатана на текущем «Патриоте». Уже в этом году планируется завершить разработку машины.





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