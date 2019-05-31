Кондуктор троллейбуса объяснила нападение на пассажирку «оскорблениями по национальному признаку»

В мэрии провели проверку инцидента в троллейбусе № 13

Пострадавшая девушка сфотографировала троллейбус, в котором произошёл конфликт





В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска рассказали о результатах служебного расследования, которое начали после вчерашнего конфликта кондуктора троллейбуса № 13 и пассажирки. Пострадавшая пассажирка рассказала корреспонденту НГС, что кондуктор напала на неё с кулаками и даже пыталась задушить.







«По данному факту было проведено служебное расследование. Из объяснительных водителя и кондуктора установлено, что





пассажиры предъявляли претензии к экипажу по факту длительного нахождения троллейбуса на остановочном пункте и допускали оскорбления по национальному признаку»,





— ответили на запрос НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.







В департаменте подчеркнули, что изучили данные о движении троллейбуса в системе «АСУ-Навигация» и отклонений от маршрута не нашли.





В Горэлектротранспорт заявлений от пострадавшей пассажирки не поступало, добавили в транспортном департаменте.



