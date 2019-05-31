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Город

Путин присвоил аэропорту Толмачёво имя Александра Покрышкина

Всего Путин присвоил имена 43 аэропортам страны

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Указ президент подписал сегодня

Фото: пресс-служба аэропорта Толмачёво

Сегодня, 31 мая, президент России присвоил аэропорту Толмачёво имя советского лётчика Александра Покрышкина.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении аэропортам имени лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Всего Путин присвоил имена 43 аэропортам страны. В том числе имя досталось и аэропорту Толмачёво. 

«Постановляю присвоить имена лиц <...> международному аэропорту Новосибирск (Толмачёво) — имя А.И. Покрышкина», — говорится в тексте указа президента.

Имя аэропорту было решено присвоить после начала проекта «Великие имена России». Проект стартовал 11 октября. Организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 47 аэропортам, в том числе и аэропорту Толмачёво. Новосибирцы выбирали из трёх имён: Александр Покрышкин, Евгений Мешалкин и Валерий Чкалов. Приём голосов длился с 12 по 30 ноября. В голосовании за новое имя для новосибирского аэропорта приняли участие 150 тысяч человек.

В начале декабря на канале «Россия-1» были объявлены победители конкурса «Великие имена России». По результатам народного голосования новосибирский аэропорт получил имя маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. 

По результатам голосования за имя Александра Покрышкина проголосовали 75% опрошенных, за кандидатуру Валерия Чкалова — 16%, за Евгения Мешалкина — 8%.

Дмитрий Здорников
Фото предоставлено пресс-службой аэропорта Толмачёво

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Дмитрий Здорников

ТЕГИ

аэропорт ТолмачёвоВладимир Путин

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КОММЕНТАРИИ (5)

Лера27
31 мая 2019 в 16:37

Покрышкин-это наш знаменитый земляк, конечно, он больше всех достоин, чтобы его именем назвали аэропорт!

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
31 мая 2019 в 16:33

Поддерживаю! Очень нравится новое название

рагим
31 мая 2019 в 16:35

....ну зачем???? у нас уже есть паскжирский самолет с военным названием. люфт ганза наверное за версту будет облетать наш порт..