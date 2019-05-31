Путин присвоил аэропорту Толмачёво имя Александра Покрышкина

Сегодня, 31 мая, президент России присвоил аэропорту Толмачёво имя советского лётчика Александра Покрышкина.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении аэропортам имени лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Всего Путин присвоил имена 43 аэропортам страны. В том числе имя досталось и аэропорту Толмачёво.

«Постановляю присвоить имена лиц <...> международному аэропорту Новосибирск (Толмачёво) — имя А.И. Покрышкина», — говорится в тексте указа президента.

Имя аэропорту было решено присвоить после начала проекта «Великие имена России». Проект стартовал 11 октября. Организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 47 аэропортам, в том числе и аэропорту Толмачёво. Новосибирцы выбирали из трёх имён: Александр Покрышкин, Евгений Мешалкин и Валерий Чкалов. Приём голосов длился с 12 по 30 ноября. В голосовании за новое имя для новосибирского аэропорта приняли участие 150 тысяч человек.