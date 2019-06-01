Около ста детей от трёх лет вышли на подиум показать модную одежду

Модный показ прошёл в МФК «Сан Сити»





На сцену МФК «Сан Сити» вышли около ста детей и подростков в возрасте от 3 до 16 лет продемонстрировать модную одежду в рамках детской Недели моды. О мероприятии корреспонденту НГС рассказала организатор Недели моды — директор модельного агентства Elite Stars Наталья Грель.







«Мероприятие называется Неделя моды, но идёт оно два дня. Не доросли ещё, наверное. Магазинов [детской одежды] хватает всего на два дня... Много чего у нас в Новосибирске называется "неделей", а идёт даже один час. А у нас хотя бы помасштабней — два», — с шуткой заметила Наталья Грель.







На подиум вышли модели от 3 лет





Юные модели продемонстрировали одежду местных производителей детской одежды





Также дети демонстрировали одежду известных магазинов





Всего в показе приняли участие более ста детей и подростков





За два дня на сцене «Сан Сити» дети и подростки — участники модельной школы Elite Stars — продемонстрируют коллекции одежды более десятка магазинов и местных производителей детской одежды. Как заметила Грель, участники Недели моды также получают навыки выступления на таких показах.





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