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Около ста детей от трёх лет вышли на подиум показать модную одежду

В Новосибирске началась детская Неделя моды из двух дней

Модный показ прошёл в МФК «Сан Сити» 
Модный показ прошёл в МФК «Сан Сити» 


На сцену МФК «Сан Сити» вышли около ста детей и подростков в возрасте от 3 до 16 лет продемонстрировать модную одежду в рамках детской Недели моды. О мероприятии корреспонденту НГС рассказала организатор Недели моды — директор модельного агентства Elite Stars Наталья Грель.


«Мероприятие называется Неделя моды, но идёт оно два дня. Не доросли ещё, наверное. Магазинов [детской одежды] хватает всего на два дня... Много чего у нас в Новосибирске называется "неделей", а идёт даже один час. А у нас хотя бы помасштабней — два», — с шуткой заметила Наталья Грель.


На подиум вышли модели от 3 лет 
На подиум вышли модели от 3 лет 


Юные модели продемонстрировали одежду местных производителей детской одежды 
Юные модели продемонстрировали одежду местных производителей детской одежды 


Также дети демонстрировали одежду известных магазинов 
Также дети демонстрировали одежду известных магазинов 


Всего в показе приняли участие более ста детей и подростков 
Всего в показе приняли участие более ста детей и подростков 


За два дня на сцене «Сан Сити» дети и подростки — участники модельной школы Elite Stars — продемонстрируют коллекции одежды более десятка магазинов и местных производителей детской одежды. Как заметила Грель, участники Недели моды также получают навыки выступления на таких показах.


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