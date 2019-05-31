Спасибо, доктор Орлов: мальчик из Волгограда подарил куклу новосибирскому врачу, спасшему его мать

Свою мини-копию доктор получил на Народной премии НГС

На «Народную премию» НГС приехали Светлана Сидорова и её сын Иван Шитик из Волгограда
На «Народную премию» НГС приехали Светлана Сидорова и её сын Иван Шитик из Волгограда


Вечером 31 мая на «Народную премию» НГС приехали Светлана Сидорова и её сын Иван Шитик из Волгограда — они подарили новосибирскому хирургу Кириллу Орлову его мини-копию со скальпелем и в хирургической одежде. В 2018 году Орлов откликнулся на объявления Ивана, в которых он просил всех жителей помочь его маме. 


Историю Светланы Сидоровой и её 14-летнего сына Ивана широко обсуждали в СМИ — мальчик расклеил в Волгограде объявления «Помогите вылечить маму!», ей требовалось редкое лекарство. В итоге об этом узнал новосибирский хирург клиники Мешалкина Кирилл Орлов — его пригласила в Волгоград телеведущая Елена Малышева. Там он прооперировал Светлану Сидорову — поставил стент, который перенаправляет поток в аневризме — и тем самым спас волгоградку. Лекарство ей оказалось не нужно. 


Кукла выполнена в виде хирурга: в её руках скальпель и медицинская маска
Кукла выполнена в виде хирурга: в её руках скальпель и медицинская маска


НГС пригласил маму и мальчика на сегодняшнюю «Народную премию» в оперный театр — оплатил ей билеты и гостиницу. Светлана и Иван вышли на сцену вместе с Кириллом Орловым, чтобы наградить победителей в одной из номинаций. 


Перед награждением гости решили подарить хирургу сувенир, который сделали на заказ. Как рассказала корреспонденту НГС Светлана Сидорова, её семья решила сделать мягкую игрушку — мини-копию доктора Орлова, в медицинской одежде, со скальпелем и даже со стентом. 


«Мы думали, как же выразить свою благодарность. Какими-то элементарными конфетами, коньяками — это просто даже неприлично. А тут увидели [где делают такие куклы] и сказали: «Давайте нам доктора!». Он причём не просто в белом халате, а именно в хирургическом костюме. В кабинете поставит — будет вспоминать Волгоград, Сидоровых», — объяснила жительница Волгограда. 


Смотрите на НГС онлайн-трансляцию премии, которую ведёт Иван Ургант, — вы сможете узнать победителей всех номинаций раньше всех. 

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