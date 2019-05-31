Спасибо, доктор Орлов: мальчик из Волгограда подарил куклу новосибирскому врачу, спасшему его мать

На «Народную премию» НГС приехали Светлана Сидорова и её сын Иван Шитик из Волгограда





Вечером 31 мая на «Народную премию» НГС приехали Светлана Сидорова и её сын Иван Шитик из Волгограда — они подарили новосибирскому хирургу Кириллу Орлову его мини-копию со скальпелем и в хирургической одежде. В 2018 году Орлов откликнулся на объявления Ивана, в которых он просил всех жителей помочь его маме.





Историю Светланы Сидоровой и её 14-летнего сына Ивана широко обсуждали в СМИ — мальчик расклеил в Волгограде объявления «Помогите вылечить маму!», ей требовалось редкое лекарство. В итоге об этом узнал новосибирский хирург клиники Мешалкина Кирилл Орлов — его пригласила в Волгоград телеведущая Елена Малышева. Там он прооперировал Светлану Сидорову — поставил стент, который перенаправляет поток в аневризме — и тем самым спас волгоградку. Лекарство ей оказалось не нужно.





Кукла выполнена в виде хирурга: в её руках скальпель и медицинская маска





НГС пригласил маму и мальчика на сегодняшнюю «Народную премию» в оперный театр — оплатил ей билеты и гостиницу. Светлана и Иван вышли на сцену вместе с Кириллом Орловым, чтобы наградить победителей в одной из номинаций.





Перед награждением гости решили подарить хирургу сувенир, который сделали на заказ. Как рассказала корреспонденту НГС Светлана Сидорова, её семья решила сделать мягкую игрушку — мини-копию доктора Орлова, в медицинской одежде, со скальпелем и даже со стентом.





«Мы думали, как же выразить свою благодарность. Какими-то элементарными конфетами, коньяками — это просто даже неприлично. А тут увидели [где делают такие куклы] и сказали: «Давайте нам доктора!». Он причём не просто в белом халате, а именно в хирургическом костюме. В кабинете поставит — будет вспоминать Волгоград, Сидоровых», — объяснила жительница Волгограда.





Смотрите на НГС онлайн-трансляцию премии, которую ведёт Иван Ургант, — вы сможете узнать победителей всех номинаций раньше всех.