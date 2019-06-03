Сибирячка увлеклась лепкой человеческих лиц на кружках — ей страшно

Прежде чем взяться за работу, она два дня рассматривает фотографии и настраивается на творчество

Марина Байгулова, 33 года
Марина Байгулова, 33 года


Жительница Новосибирска Марина Байгулова занимается лепкой фигур из полимерной глины — это хобби девушки уже на протяжении двух лет. Самыми популярными работами мастера стали кружки с портретами. 


«У меня нет профессионального художественного образования. Лепка — это просто увлечение, хобби, которое перешло мне от моей мамы (мать Байгуловой Ирина Верхградская — создатель кукол, автор трогательной коллекции «Дорогие мои старики». — Прим. ред.). Иногда я лепила вместе с ней просто так, пока не увидела в интернете кружку с вылепленной фигурой. Мне понравилось, гораздо приятнее пить чай из такой кружки, чем из той, на которой простой рисунок», — рассказала корреспонденту НГС Марина Байгулова.


Байгулова говорит, что ей очень нравится работать с людьми — её всегда привлекали лица. Работая над фигурами, она всегда предупреждает, что добиться 100% сходства не получится. Часто ей приносят фотографии, на который человек изображен в анфас, по снимкам невозможно понять, какой у него нос, подбородок или щеки.


На изготовление одной кружки уходит около недели
На изготовление одной кружки уходит около недели


«Я всегда прошу принести больше фото, чтобы рассмотреть человека во всех ракурсах и ничего потом не додумывать. Перед началом работы я дня два хожу вокруг да около, присматриваюсь, примеряюсь. И мне до сих пор очень страшно работать над портретами. А вдруг получится непохоже и клиенту не понравится заказ. А когда начинаю, уже не остановить, работаю с удовольствием и вижу, что улучшаю навык», — делится Байгулова.


Фигуру нужно сначала вылепить, потом обжечь и покрыть лаком
Фигуру нужно сначала вылепить, потом обжечь и покрыть лаком


Чаще всего Марина Байгулова работает по ночам, когда семья спит, — днём время на эту работу найти сложно. На изготовление одного заказа обычно уходит от 5 до 7 дней. Кроме портретов Марина Байгулова вылепляет на кружках фигуры зверей или героев мультфильмов, украшает ложки, иногда обложки блокнотов. Не так давно мастер начала делать кружки, которые становятся композициями, взаимодействуют друг с другом:


Иногда сибирячка лепит портреты сразу в рамке для фото
Иногда сибирячка лепит портреты сразу в рамке для фото


«Эту идею мне подала клиентка. Я сделала двух белок из "Ледникового периода". У одной в руках шляпка от желудя, а у другой — сам жёлудь. Такие кружки потом хотели все, могу сказать, что теперь это стало моей фишкой, больше, чем портреты», — рассказывает Байгулова.


Теперь такие кружки хотят все 
Теперь такие кружки хотят все 


Стоимость одной кружки с обычной фигурой от 1000 рублей, портретной — 1800 рублей. Ложки стоят 650 рублей, хотя, по словам Байгуловой, их изготавливать сложнее всего из-за трехмерного рисунка. Всё заработанные средства девушка тратит на инструменты — это просто помогает поддерживать её хобби. 


НГС уже рассказывал историю сибирячки Ольги Левиной, которая в декрете начала лепить из полимерной глины развивающие игрушки для детей — постепенно хобби переросло в небольшой бизнес. 

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