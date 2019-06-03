Сибирячка увлеклась лепкой человеческих лиц на кружках — ей страшно

Прежде чем взяться за работу, она два дня рассматривает фотографии и настраивается на творчество

Марина Байгулова, 33 года





Жительница Новосибирска Марина Байгулова занимается лепкой фигур из полимерной глины — это хобби девушки уже на протяжении двух лет. Самыми популярными работами мастера стали кружки с портретами.







«У меня нет профессионального художественного образования. Лепка — это просто увлечение, хобби, которое перешло мне от моей мамы (мать Байгуловой Ирина Верхградская — создатель кукол, автор трогательной коллекции «Дорогие мои старики». — Прим. ред.). Иногда я лепила вместе с ней просто так, пока не увидела в интернете кружку с вылепленной фигурой. Мне понравилось, гораздо приятнее пить чай из такой кружки, чем из той, на которой простой рисунок», — рассказала корреспонденту НГС Марина Байгулова.







Байгулова говорит, что ей очень нравится работать с людьми — её всегда привлекали лица. Работая над фигурами, она всегда предупреждает, что добиться 100% сходства не получится. Часто ей приносят фотографии, на который человек изображен в анфас, по снимкам невозможно понять, какой у него нос, подбородок или щеки.







На изготовление одной кружки уходит около недели





«Я всегда прошу принести больше фото, чтобы рассмотреть человека во всех ракурсах и ничего потом не додумывать. Перед началом работы я дня два хожу вокруг да около, присматриваюсь, примеряюсь. И мне до сих пор очень страшно работать над портретами. А вдруг получится непохоже и клиенту не понравится заказ. А когда начинаю, уже не остановить, работаю с удовольствием и вижу, что улучшаю навык», — делится Байгулова.







Фигуру нужно сначала вылепить, потом обжечь и покрыть лаком





Чаще всего Марина Байгулова работает по ночам, когда семья спит, — днём время на эту работу найти сложно. На изготовление одного заказа обычно уходит от 5 до 7 дней. Кроме портретов Марина Байгулова вылепляет на кружках фигуры зверей или героев мультфильмов, украшает ложки, иногда обложки блокнотов. Не так давно мастер начала делать кружки, которые становятся композициями, взаимодействуют друг с другом:







Иногда сибирячка лепит портреты сразу в рамке для фото





«Эту идею мне подала клиентка. Я сделала двух белок из "Ледникового периода". У одной в руках шляпка от желудя, а у другой — сам жёлудь. Такие кружки потом хотели все, могу сказать, что теперь это стало моей фишкой, больше, чем портреты», — рассказывает Байгулова.







Теперь такие кружки хотят все





Стоимость одной кружки с обычной фигурой от 1000 рублей, портретной — 1800 рублей. Ложки стоят 650 рублей, хотя, по словам Байгуловой, их изготавливать сложнее всего из-за трехмерного рисунка. Всё заработанные средства девушка тратит на инструменты — это просто помогает поддерживать её хобби.







НГС уже рассказывал историю сибирячки Ольги Левиной, которая в декрете начала лепить из полимерной глины развивающие игрушки для детей — постепенно хобби переросло в небольшой бизнес.