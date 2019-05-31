Упавшего на рельсы пассажира госпитализировали с тяжёлыми травмами

Мужчина попал на рельсы на станции метро «Студенческая» сегодня днём

После инцидента к «Студенческой» оперативно приехала скорая помощь





Упавшего на рельсы пассажира новосибирского метрополитена госпитализировали с сочетанной травмой — после инцидента на станции «Студенческая» он находится в тяжёлом состоянии.





Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.





«Действительно, мужчина госпитализирован с сочетанными травмами в тяжёлом состоянии», — уточнили в пресс-службе.





Сочетанная травма — это повреждение двух и более частей тела. Инцидент произошёл сегодня в 14:32 на станции метро «Студенческая». Один из пассажиров оказался на путях перед поездом, который приближался со стороны станции «Речной вокзал».





«Были проведены спасательные работы, в результате которых пассажир поднят на платформу. Пассажиром занимаются медицинские работники. В связи с данным происшествием был вынужденно изменён график движения поездов на Ленинской линии. В настоящее время движение поездов полностью восстановлено», — пояснили в пресс-службе метро.





НГС вёл онлайн-трансляцию, в которой подробно рассказывал о том, как выводили людей со станций «Красный Проспект» и «Площадь Ленина».