Упавшего на рельсы пассажира госпитализировали с тяжёлыми травмами

Мужчина попал на рельсы на станции метро «Студенческая» сегодня днём

После инцидента к «Студенческой» оперативно приехала скорая помощь
После инцидента к «Студенческой» оперативно приехала скорая помощь


Упавшего на рельсы пассажира новосибирского метрополитена госпитализировали с сочетанной травмой — после инцидента на станции «Студенческая» он находится в тяжёлом состоянии.


Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.


«Действительно, мужчина госпитализирован с сочетанными травмами в тяжёлом состоянии», — уточнили в пресс-службе.


Сочетанная травма — это повреждение двух и более частей тела. Инцидент произошёл сегодня в 14:32 на станции метро «Студенческая». Один из пассажиров оказался на путях перед поездом, который приближался со стороны станции «Речной вокзал». 


«Были проведены спасательные работы, в результате которых пассажир поднят на платформу. Пассажиром занимаются медицинские работники. В связи с данным происшествием был вынужденно изменён график движения поездов на Ленинской линии. В настоящее время движение поездов полностью восстановлено», — пояснили в пресс-службе метро.


НГС вёл онлайн-трансляцию, в которой подробно рассказывал о том, как выводили людей со станций «Красный Проспект» и «Площадь Ленина». 

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