Молодой саблист из Новосибирска стал лучшим на первенстве Европы

Анатолий Костенко стал единственным из россиян, кто вступил в борьбу за медали

Сейччас Анатолий Костенко входит в десятку лучших саблистов России





Новосибирский саблист Анатолий Костенко стал победителем молодежного первенства Европы, которое проходит в болгарском городе Пловдиве с 28 мая по 2 июня. Сибиряк стал единственным из российских саблистов, кто вступил в борьбу за медали.





«В полуфинале выиграл у немецкого спортсмена Рауля Бохана со счётом 15:10. А в финале обыграл итальянца Леонардо Дреосси со счётом 15:11», — рассказал корреспонденту НГС тренер победителя Егор Южаков.





21-летний Анатолий Костенко входит в топ-10 сильнейших саблистов России. Сейчас он занимает 6-е место в рейтинге среди взрослых. Спортсмен тренируется в Спортивной школе олимпийского резерва Центр по фехтованию под руководством Егора Южакова и Виктории Южаковой.





В апреле Анатолий Костенко в составе сборной Новосибирской области стал чемпионом России в Сочи — мужская команда обошла на турнире москвичей.