Танцовщица из Новосибирска получила статус, запрещающий ей выступать

Она больше не может участвовать в соревнованиях, но будет тренировать других

Мария Швецова занимается ирландскими танцами с 2008 года





Танцовщица из Новосибирска Мария Швецова получила высокий тренерский статус — теперь она будет готовить своих учеников к выступлениям на турнирах, но сама не сможет выступать на соревнованиях.





«Сам экзамен проходил 19 мая в городе Венло [в Нидерландах] , сейчас у меня есть официально подтверждённые результаты, что экзамен сдан. Теперь я сертифицированный преподаватель Всемирной ассоциации ирландского танца. Я могу сказать, что моя спортивная карьера окончена, дальше я буду работать уже как тренер. По правилам ассоциации, если ты проходишь сертификацию тренерскую, то более не имеешь права принимать участие как танцор.





Ты можешь либо быть спортсменом, либо тренером. Совмещать эти две функции по правилам ассоциации нельзя»,





— рассказала корреспонденту НГС Мария Швецова.





В комиссии были экзаменаторы из Ирландии, Шотландии и Нидерландов, экзамен состоял из 4 частей: исполнение танцев, преподавание, музыкальный экзамен и экзамен по правилам соревнований.





«Дополнительная сложность была в том, что эти экзамены я сдавала за границей на английском языке. Первые части экзаменов сдавались с русскими танцорами в комфортной обстановке. За границей это сложней, потому что ты должен делать это на английском языке, включая преподавание», — уточнила Мария Швецова.





Теперь Швецова — единственный в Сибири преподаватель, кто сдавал подобные экзамены за пределами России.





«Мне кажется, нужно уметь вовремя закончить спортивную карьеру, для меня это было осознанным решением, что сейчас важнее перейти к работе с моими учениками», — отметила Мария Швецова.





Мария решила продолжить свою танцевальную карьеру в качестве тренера





Мария планирует продолжать свою карьеру в Новосибирске. Здесь она руководит школой ирландского танца Siberian Irish Dance Academy.





«Для меня важно работать в Сибири, с сибирскими танцорами и готовить их к соревнованиям международным. <…> Ученики совершенно разного уровня и достаточно уже высокого. И в следующем году я планирую отвезти на чемпионат мира своих учеников, чтобы они могли попробовать свои силы на чемпионате. Что касается региональных соревнований, то мои ученики регулярно занимают там призовые места», — объяснила Мария.





Также она рассказала, что занимается и с учениками, которые только начали тренироваться.





«Я считаю, что с самыми начинающими танцорами должен заниматься самый опытный преподаватель, поэтому начинающие группы я, как правило, веду сама. Потому что самое главное в технически сложных танцах — это получить правильную хорошую базу», — рассказывает Мария.





Ближайшие соревнования по ирландским танцам пройдут в Новосибирске в августе.







Танцовщица пять лет сдавала экзамены, чтобы получить статус тренера международного класса. Экзамен в Голландии был 11-м по счёту





Мария также хочет сдать экзамен, чтобы получить международную судейскую квалификацию





Среди достижений Марии — победа на чемпионате России, титул чемпионки Восточной Европы, серебро открытого чемпионата Германии, бронза Европейского чемпионата и 4-е место чемпионата мира





В конце апреля новосибирские исполнители ирландских танцев обошли почти тысячу соперников на чемпионате мира в Нидерландах.