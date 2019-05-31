«Метро встало»: с нескольких станций метро вывели пассажиров

В новосибирском метро начали эвакуировать людей из вагонов.



Об этом в редакцию НГС сообщила очевидица.



«Состав остановился на станции "Красный проспект". Всех выгнали из поезда, сказали, что он поедет назад на "Заельцовскую"», — рассказала НГС оказавшаяся в вагоне сибирячка Анна.



Сотрудники метро, передают очевидцы, сообщают людям, что «что-то случилось на станции "Площадь Ленина"», поэтому поезда туда не ходят.



В метрополитене пообещали прокомментировать ситуацию позже. В МВД также сообщили, что расскажут о произошедшем позднее. НГС запускает онлайн-трансляцию, в которой будет сообщать о всей появившейся информации.