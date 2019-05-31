31 мая пятница
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 6/10
usd 65.06
eur 72.42
  • 30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
Пробки 6/10
usd 65.06
eur 72.42
Происшествия

«Метро встало»: с нескольких станций метро вывели пассажиров

По предварительной информации, это связано с ЧП на «Студенческой»

Поделиться

4 929
10 Обсудить

Все новости

Все новости

В новосибирском метро начали эвакуировать людей из вагонов

Фото: Ольга Бурлакова

В новосибирском метро начали эвакуировать людей из вагонов.

Об этом в редакцию НГС сообщила очевидица.

«Состав остановился на станции "Красный проспект". Всех выгнали из поезда, сказали, что он поедет назад на "Заельцовскую"», — рассказала НГС оказавшаяся в вагоне сибирячка Анна.

Сотрудники метро, передают очевидцы, сообщают людям, что «что-то случилось на станции "Площадь Ленина"», поэтому поезда туда не ходят.

В метрополитене пообещали прокомментировать ситуацию позже. В МВД также сообщили, что расскажут о произошедшем позднее. НГС запускает онлайн-трансляцию, в которой будет сообщать о всей появившейся информации.

Дмитрий Здорников
Фото Ольги Бурлаковой

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

метропроисшествие

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (10)

***
31 мая 2019 в 15:05

зачем 2 одинаковых (и пустых) новости подряд?

Снуснумрик
31 мая 2019 в 15:36

Метро --- объект особой значимости. Рамки ставят, на каждой станции куча дармоедов в форме, чуть что случись --- все встает на полчаса. Пять минут должны происшествия с человеком на путях занимать, не больше, после чего восстанавливаться нормальное движение. Впрочем и тут система прогнила, ничего неожиданного.

Гость
31 мая 2019 в 15:18

Я тоже кое-что знаю, но расскажу позже.