«В Сибири человек устойчив к энцефалиту»: жена Толоконского посоветовала гомеопатию против клещей

«Дорогие друзья! Как показал опрос, большинство из вас панически боится клещевого энцефалита. А здравомыслящие знают, что в Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям. Вот почему сельские жители живут спокойно и почти не болеют, тем более тяжелыми формами», — считает Толоконская.

Она также отметила, что иммуноглобулин — «морально устаревший способ» экстренной профилактики, и привела список гомеопатических лекарств, которые должны помочь вылечиться в случае заболевания клещевым энцефалитом.

Корреспондент НГС обратилась к новосибирским специалистам с просьбой оценить данные Натальи Толоконской. Многие из них отказались от комментариев из-за «политических моментов», но согласились, что перечисленные лекарства — это гомеопатия, которая не считается эффективным методом лечения.



«Иммуноглобулин действительно устарел — это правда. Частично это верно <…>. Это всегда знали, что он не панацея, что он содержит пассивно вводимые антитела, которые могут не подействовать, и поэтому рассматривать их как серьёзную надёжную профилактику нельзя. Вместе с тем часто это бывает единственно возможное средство, чтобы что-то сделать. Что касается прививок, известно, что вакцинопрофилактика — это единственно возможный способ предотвратить болезнь, при условии что это делается заблаговременно», — рассказал врач-инфекционист «Центра новых медицинских технологий» Пётр Гладкий.

