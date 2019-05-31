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Здоровье

«В Сибири человек устойчив к энцефалиту»: жена Толоконского посоветовала гомеопатию против клещей

Она написала в Facebook, что обычные меры против клещевых инфекций давно устарели

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По мнению Натальи Толоконской, жители Сибири устойчивы к клещевым инфекциям

Фото: Александр Кряжев (РИА Новости)

Супруга известного новосибирского политика, бывшего мэра, губернатора и полпреда Виктора Толоконского Наталья Толоконская опубликовала пост, где «разоблачила» действие укусов клещей на сибирского жителя и посоветовала гомеопатические лекарства. НГС попросил инфекциониста прокомментировать сообщение Толоконской.

Пост о клещах врач, доктор медицинских наук Наталья Толоконская опубликовала сегодня, 31 мая, на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья! Как показал опрос, большинство из вас панически боится клещевого энцефалита. А здравомыслящие знают, что в Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям. Вот почему сельские жители живут спокойно и почти не болеют, тем более тяжелыми формами», — считает Толоконская.

Она также отметила, что иммуноглобулин — «морально устаревший способ» экстренной профилактики, и привела список гомеопатических лекарств, которые должны помочь вылечиться в случае заболевания клещевым энцефалитом.

Корреспондент НГС обратилась к новосибирским специалистам с просьбой оценить данные Натальи Толоконской. Многие из них отказались от комментариев из-за «политических моментов», но согласились, что перечисленные лекарства — это гомеопатия, которая не считается эффективным методом лечения.

«Иммуноглобулин действительно устарел — это правда. Частично это верно <…>. Это всегда знали, что он не панацея, что он содержит пассивно вводимые антитела, которые могут не подействовать, и поэтому рассматривать их как серьёзную надёжную профилактику нельзя. Вместе с тем часто это бывает единственно возможное средство, чтобы что-то сделать. Что касается прививок, известно, что вакцинопрофилактика — это единственно возможный способ предотвратить болезнь, при условии что это делается заблаговременно», — рассказал врач-инфекционист «Центра новых медицинских технологий» Пётр Гладкий.

Какая мера эффективна в случае клещевого энцефалита, на ваш взгляд?  

  • Я уже давно поставил вакцину! Только прививки меня спасут. 
  • Поставлю иммуноглобулин, если клещ меня укусит. 
  • Ничем не буду лечиться, мой организм крепкий и устойчив к клещам. 
  • Прислушаюсь к советам Натальи Толоконской и куплю что-то из её лекарств. 

Заслуженный врач РФ Наталья Толоконская известна своими противоречивыми высказываниями. Ранее она, к примеру, запустила телепередачу о пользе гриппа для здоровья. По ее словам, вспышка эпидемии гриппа неизбежна, «как весенние грозы», и потому его надо принять и не ставить себе задачу никогда не болеть, а «болеть так, чтобы была большая польза для здоровья». Также она советовала спасаться от грязного воздуха чистыми мыслями.

Мария Морсина
Фото Александра Кряжева для РИА Новости

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ТЕКСТ

Мария Морсина

ТЕГИ

Наталья Толоконскаягомеопатияклещевой энцефалит

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КОММЕНТАРИИ (31)

Олег
31 мая 2019 в 16:19

Вот такие горе врачи нас и лечат- калечат! Ужас что творится а медицине !

смешно
31 мая 2019 в 16:24

ну да нам рекомендуют корой дуба и подорожником, а сами что-то за границей лечатся. все сказочнее и сказочнее

Хамло Московское
31 мая 2019 в 16:18

Советую ей и ее гениальному в кавычках - муженьку управленцу, прикладывать кору и подорожник ко всем частям тела.