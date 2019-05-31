Из «Новосибирскавтодора» уволился генеральный директор

В дорожно-строительной компании «Новосибирскавтодор» сменился генеральный директор: на смену Руслану Власову пришёл Юрий Бондаренко.



«31 мая 2019 года совет директоров <…> назначил Юрия Александровича Бондаренко генеральным директором ОАО "Новосибирскавтодор". Руслан Власов, ранее возглавлявший ОАО "Новосибирскавтодор", принял решение сосредоточиться на личных бизнес-проектах», — сообщили в пресс-службе компании.



В пресс-службе уточнили, что ранее Юрий Бондаренко работал в группе компаний «Новосибирскавтодор» на разных должностях. С апреля 2015 года и до сегодняшнего дня он занимал пост гендиректора ООО «Технадзор». У Юрия Бондаренко высшее техническое образование: в 2000 году он окончил Алтайский государственный университет имени И.И. Ползунова по специальности «Автоматизированное производство химических предприятий». Позже он получил дополнительное профессиональное образование в высшей школе бизнеса МИРБИС — в 2018 году закончил обучение по программе «Мастер делового администрирования» со специализацией «Стратегический менеджмент и управление организацией».