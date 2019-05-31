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Дороги и транспорт

Из «Новосибирскавтодора» уволился генеральный директор

На смену бывшему энергетику Руслану Власову пришёл дорожник

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Руслан Власов пришёл в «Новосибирскавтодор» из «СИБЭКО» и проработал в дорожной компании полгода 

Фото: «СИБЭКО»

В дорожно-строительной компании «Новосибирскавтодор» сменился генеральный директор: на смену Руслану Власову пришёл Юрий Бондаренко.

«31 мая 2019 года совет директоров <…> назначил Юрия Александровича Бондаренко генеральным директором ОАО "Новосибирскавтодор". Руслан Власов, ранее возглавлявший ОАО "Новосибирскавтодор", принял решение сосредоточиться на личных бизнес-проектах», — сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе уточнили, что ранее Юрий Бондаренко работал в группе компаний «Новосибирскавтодор» на разных должностях. С апреля 2015 года и до сегодняшнего дня он занимал пост гендиректора ООО «Технадзор». У Юрия Бондаренко высшее техническое образование: в 2000 году он окончил Алтайский государственный университет имени И.И. Ползунова по специальности «Автоматизированное производство химических предприятий». Позже он получил дополнительное профессиональное образование в высшей школе бизнеса МИРБИС — в 2018 году закончил обучение по программе «Мастер делового администрирования» со специализацией «Стратегический менеджмент и управление организацией».

Юрий Бондаренко долго работал в группе компаний «Новосибирскавтодор» и в итоге его возглавил

Фото: nskavtodor.ru

К исполнению обязанностей гендиректора ОАО «Новосибирскавтодор» Юрий Бондаренко приступит с 1 июня, добавили в компании.

Предыдущий генеральный директор Руслан Власов проработал на этом посту около полугода — руководителем «Новосибирскавтодора» его назначили в ноябре 2018-го. До этого Власов руководил энергокомпанией «СИБЭКО».

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено «СИБЭКО» 

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КОММЕНТАРИИ (15)

Эффективный менеджер
31 мая 2019 в 15:08

Сегодня Эффективный менеджер = непрофессионал!

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Махно
31 мая 2019 в 15:16

на смену энергетику пришёл химик в дорожное строительство..

С левого берега
31 мая 2019 в 15:18

Руслан Власов это тот который в свои молодые годы достиг всего сам.)
Видимо не таким он эффективным менеджером оказался раз его совет директоров уволил.