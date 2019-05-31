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Развлечения
Фоторепортаж

В «Сосновом бору» открыли скандальные уличные бассейны

До этого против стройки бассейнов выступала прокуратура

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Глубина взрослого бассейна — 1,45 метра

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В парке «Сосновый бор» в Калининском районе Новосибирска заработали открытые бассейны — до этого прокуратура запрещала стройку, а жители возмущались вырубкой деревьев для их установки.

«На сегодняшний день, я так понимаю, что, конечно, официально ещё есть вопросы, но в принципе все вопросы сняты. И я надеюсь, что больше они не возникнут, — сообщила начальник департамента культуры мэрии Анна Терешкова. — Этот комплекс будет работать».

На сцене будут проводить мастер-классы по фитнесу 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

По словам Терешковой, осенью в парке «Сосновый бор» появилась целая аллея деревьев взамен тех, что пришлось вырубить при строительстве комплекса. Она отметила, что 15 елей уже высадили.

Официально бассейны в бору открываются завтра, 1 июня. На территории площадью около 1 гектара расположены два бассейна — взрослый и детский, шезлонги, раздевалки, душ, а также кафе, сцена и детская игровая зона. Комплекс называется «Бассейн Румба Пляж». 

Глубина детского бассейна — 0,65 метра

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Как рассказал Артём Варрес, руководитель компании «Контек-Сиб», которая построила комплекс, в большом бассейне (30x15 метров) будет температура 27–28 градусов, в детском — до 32. Пляж в парке рассчитан на 500 мест. При покупке билета сразу дают номер шезлонга. Билеты стоят 1000 рублей на весь день (комплекс работает с 10 до 22), детям до 5 лет бесплатно, 50% скидка многодетным, людям с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам.

Пляж в «Сосновом бору» рассчитан на 500 мест

Фото: Густаво Зырянов / НГС

«С 10 до 11 будут приглашать на фитнес. Есть инструкторы по плаванию, детская и взрослая анимация, спасатели, которые прошли обучение», — отметил Варрес.

Кафе на территории пляжа примет несколько десятков посетителей

Фото: Густаво Зырянов / НГС

На территории комплекса будут открыты кафе. В качестве примера цен общепита Артём Варрес назвал рыбу дорадо — блюдо с овощами будет стоить 350 рублей.

На территории комплекса сделали детскую площадку 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

По словам Артёма Варреса, пляж будет открыт до середины сентября. По его словам, компания вложила в строительство комплекса около 40 миллионов рублей, бассейны планируют окупить примерно за два года. 

На душевых кабинах пляжа сделали понятные надписи — «девчачос» и «мучачос»

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Строительство бассейнов началось ещё в марте с вырубки деревьев, чем были недовольны местные жители. В мае прокуратура потребовала убрать бассейны. Выяснилось, что сделка незаконна, так как бассейны не относятся к лесной инфраструктуре, соответственно, не могут располагаться на территории городского леса. В итоге прокуратура подала заявление в суд о признании действий мэрии незаконными. 

Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова

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ТЕКСТ

Анна Богданова

ТЕГИ

сосновый борбассейныпрокуратура

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КОММЕНТАРИИ (38)

Wersus
31 мая 2019 в 15:24

Красиво! Нужно больше подобных, ярких проектов в этом сером городе!

Закусов
31 мая 2019 в 15:45

Это не бассейны скандальные, а народ у нас скандальный. В прошлый понедельник проходил неподалеку и решил заглянуть: из-за чего было столько стенаний и воплей. Был приятно удивлён: красиво, чисто, аккуратно, народ гуляет, никаких пьяных и мутных компаний. Возможно, там и срубили несколько деревьев, но ничего радикального. Ну, и какого рожна так психовали?

Купальщик
31 мая 2019 в 15:31

Так сколько деревьев то срубили в итоге? 15, 30, 150? Масштаб вырубки сообщите, а то не понятно стоит возмущаться или нет!

Если реально будет замена вырубленным деревьям - хорошо, главное чтобы после открытия не забылось обещание. НГС не забудьте сообщить об этом!

А так, ну, симпатичное место! Надеюсь все скандалы улягутся, деревья будут высажены и это будет просто хорошее место для отдыха, без скандалов и прочего