В «Сосновом бору» открыли скандальные уличные бассейны

В парке «Сосновый бор» в Калининском районе Новосибирска заработали открытые бассейны — до этого прокуратура запрещала стройку, а жители возмущались вырубкой деревьев для их установки.

«На сегодняшний день, я так понимаю, что, конечно, официально ещё есть вопросы, но в принципе все вопросы сняты. И я надеюсь, что больше они не возникнут, — сообщила начальник департамента культуры мэрии Анна Терешкова. — Этот комплекс будет работать».

