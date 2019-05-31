В «Сосновом бору» открыли скандальные уличные бассейны

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В парке «Сосновый бор» в Калининском районе Новосибирска заработали открытые бассейны — до этого прокуратура запрещала стройку, а жители возмущались вырубкой деревьев для их установки.
«На сегодняшний день, я так понимаю, что, конечно, официально ещё есть вопросы, но в принципе все вопросы сняты. И я надеюсь, что больше они не возникнут, — сообщила начальник департамента культуры мэрии Анна Терешкова. — Этот комплекс будет работать».
По словам Терешковой, осенью в парке «Сосновый бор» появилась целая аллея деревьев взамен тех, что пришлось вырубить при строительстве комплекса. Она отметила, что 15 елей уже высадили.
Официально бассейны в бору открываются завтра, 1 июня. На территории площадью около 1 гектара расположены два бассейна — взрослый и детский, шезлонги, раздевалки, душ, а также кафе, сцена и детская игровая зона. Комплекс называется «Бассейн Румба Пляж».
Как рассказал Артём Варрес, руководитель компании «Контек-Сиб», которая построила комплекс, в большом бассейне (30x15 метров) будет температура 27–28 градусов, в детском — до 32. Пляж в парке рассчитан на 500 мест. При покупке билета сразу дают номер шезлонга. Билеты стоят 1000 рублей на весь день (комплекс работает с 10 до 22), детям до 5 лет бесплатно, 50% скидка многодетным, людям с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам.
«С 10 до 11 будут приглашать на фитнес. Есть инструкторы по плаванию, детская и взрослая анимация, спасатели, которые прошли обучение», — отметил Варрес.
На территории комплекса будут открыты кафе. В качестве примера цен общепита Артём Варрес назвал рыбу дорадо — блюдо с овощами будет стоить 350 рублей.
По словам Артёма Варреса, пляж будет открыт до середины сентября. По его словам, компания вложила в строительство комплекса около 40 миллионов рублей, бассейны планируют окупить примерно за два года.