Три российских режиссёра борются за статуэтку международного фестиваля в Чите

В Чите открылся VIII Забайкальский международный кинофестиваль — по традиции сюда съехались актёры, режиссёры, сценаристы и прочие создатели современного кино. Вместо красной дорожки — багуловая, это фирменный цвет фестиваля. В этом году по ней прошли Екатерина Гусева, Андрей Руденский, Дмитрий Астрахан, Елена Ксенофонтова, Вивиан Чэнг, Аглая Шиловская, Игорь Огурцов, Марина Яковлева, Сергей Никоненко, Анатолий Журавлёв и другие.



За главную награду фестиваля — «Лучший фильм» — поборются три российских режиссёра: в основной программе заявлены ленты «Порт» Александры Стреляной, «Куда зовет море» Виталия Салтыкова и «Завод» Юрия Быкова. Для Быкова, к слову, победа на фестивале может стать второй: в 2015 году его драма «Дурак» получила приз за лучший фильм.

