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Культура

Три российских режиссёра борются за статуэтку международного фестиваля в Чите

В числе фаворитов — Юрий Быков, режиссёр уже получал главную награду за фильм «Дурак»

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Звёзды современного кино на открытии VIII Забайкальского международного кинофестиваля

Фото: организаторы

В Чите открылся VIII Забайкальский международный кинофестиваль — по традиции сюда съехались актёры, режиссёры, сценаристы и прочие создатели современного кино. Вместо красной дорожки — багуловая, это фирменный цвет фестиваля. В этом году по ней прошли Екатерина Гусева, Андрей Руденский, Дмитрий Астрахан, Елена Ксенофонтова, Вивиан Чэнг, Аглая Шиловская, Игорь Огурцов, Марина Яковлева, Сергей Никоненко, Анатолий Журавлёв и другие.

За главную награду фестиваля — «Лучший фильм» — поборются три российских режиссёра: в основной программе заявлены ленты «Порт» Александры Стреляной, «Куда зовет море» Виталия Салтыкова и «Завод» Юрия Быкова. Для Быкова, к слову, победа на фестивале может стать второй: в 2015 году его драма «Дурак» получила приз за лучший фильм.

Награждение пройдет 3 июня, а до этого времени в кинотеатрах и концертных залах Читы будут показывать десятки фильмов из Мексики, Тайваня, Китая, Японии и других стран. Но уже в первый день публика узнала имена новых обладателей специального приза — это народные артисты РФ Александр Панкратов-Чёрный и Раиса Рязанова. Статуэтку актрисе на сцене филармонии вручил член оргкомитета кинофестиваля, президент Hearst Shkulev Media Виктор Шкулёв.

Виктор Шкулёв вручает Раисе Рязановой специальный приз кинофестиваля

Фото: организаторы

Забайкальский международный фестиваль называют уникальным культурным событием страны: он знакомит местных жителей не только с шедеврами современного кино разных стран, но и с их создателями — зрители и мэтры кино могут рассказывать друг другу о своей жизни, интересах и потребностях. Фестиваль хранит традиции и этнографические особенности края.

ТЕКСТ

Мария Захарова

ТЕГИ

кинофестивалькино

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