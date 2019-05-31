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Наука

Биолог потратил 10 дней на съёмки распускающегося папоротника в лесах под Новосибирском

В ускоренном видео маленький побег крепнет и раскрывается за несколько секунд. Это очень красиво

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Папоротник раскрывается только раз в год 

Фото: Илья Долгов

Биолог и автор программы «Микроистория» телеканала «Карусель» Илья Долгов снял, как распускается папоротник в Ботаническом саду СО РАН в новосибирском Академгородке. Автору пришлось выстроить целую съёмочную площадку под открытым небом. 

«Пришлось создать определённые условия: поставил шалаш, который не пропускает свет и устойчив к дождю, внутри были установлены светильники и две камеры. На протяжении 10 дней всё это снималось, периодически, каждые 2-3 дня, я перемещал камеры, чтобы были разные ракурсы, разные крупности, но суммарно папоротники раскрывались больше 10 дней. Папоротники распускаются всего раз в год весной, потом в течение всего лета до самой поздней осени они стоят в раскрывшемся состоянии, поэтому нужно ловить момент», — рассказал Илья Долгов.

Сейчас Илья Долгов вместе с новосибирским экологом Александром Дубыниным работает над фильмом о природе Салаира —  кадры с папоротником также войдут в ленту.

«Фильм будет сделан в виде нескольких новелл о работе сибирских учёных, чьи исследования связаны с этой территорией. Папоротники — это фрагмент эпизода с ботаником Николаем Лащинским. Будут ещё части с летучими мышами, рептилиями, насекомыми и, возможно, птицами. Планируем ещё снять геолога, в этой части будет много аэросъёмок», — добавил Илья Долгов.

Сейчас каждый новосибирец может снять, пусть только и для своих страничек в соцсетях, красивые фотографии и видео цветущих яблонь — НГС сделал подборку лучших мест для весенних фотосессий.

Дарья Януш
Фото Илья Долгова
Видео instagram.com/udavjaah

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КОММЕНТАРИИ (20)

Parker
31 мая 2019 в 13:24

Бездельник с нулевым коэффициентом полезного действия....

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Matrix_Agent
31 мая 2019 в 13:39

Чужой", взросление. Цвет подкорректировать, атмосфэру понагнетать - будет вполне себе. Правда, хоть я и не биолог, мне кажется, что "распускается" и "раскрывается" - немного разные понятия.

ненейка
31 мая 2019 в 13:22

Очень загадочное и мистическое явление, цветение папортника.