Биолог потратил 10 дней на съёмки распускающегося папоротника в лесах под Новосибирском

Биолог и автор программы «Микроистория» телеканала «Карусель» Илья Долгов снял, как распускается папоротник в Ботаническом саду СО РАН в новосибирском Академгородке. Автору пришлось выстроить целую съёмочную площадку под открытым небом.



«Пришлось создать определённые условия: поставил шалаш, который не пропускает свет и устойчив к дождю, внутри были установлены светильники и две камеры. На протяжении 10 дней всё это снималось, периодически, каждые 2-3 дня, я перемещал камеры, чтобы были разные ракурсы, разные крупности, но суммарно папоротники раскрывались больше 10 дней. Папоротники распускаются всего раз в год весной, потом в течение всего лета до самой поздней осени они стоят в раскрывшемся состоянии, поэтому нужно ловить момент», — рассказал Илья Долгов.