Биолог потратил 10 дней на съёмки распускающегося папоротника в лесах под Новосибирском

Биолог и автор программы «Микроистория» телеканала «Карусель» Илья Долгов снял, как распускается папоротник в Ботаническом саду СО РАН в новосибирском Академгородке. Автору пришлось выстроить целую съёмочную площадку под открытым небом.
«Пришлось создать определённые условия: поставил шалаш, который не пропускает свет и устойчив к дождю, внутри были установлены светильники и две камеры. На протяжении 10 дней всё это снималось, периодически, каждые 2-3 дня, я перемещал камеры, чтобы были разные ракурсы, разные крупности, но суммарно папоротники раскрывались больше 10 дней. Папоротники распускаются всего раз в год весной, потом в течение всего лета до самой поздней осени они стоят в раскрывшемся состоянии, поэтому нужно ловить момент», — рассказал Илья Долгов.
Сейчас Илья Долгов вместе с новосибирским экологом Александром Дубыниным работает над фильмом о природе Салаира — кадры с папоротником также войдут в ленту.
«Фильм будет сделан в виде нескольких новелл о работе сибирских учёных, чьи исследования связаны с этой территорией. Папоротники — это фрагмент эпизода с ботаником Николаем Лащинским. Будут ещё части с летучими мышами, рептилиями, насекомыми и, возможно, птицами. Планируем ещё снять геолога, в этой части будет много аэросъёмок», — добавил Илья Долгов.
Сейчас каждый новосибирец может снять, пусть только и для своих страничек в соцсетях, красивые фотографии и видео цветущих яблонь — НГС сделал подборку лучших мест для весенних фотосессий.