На Ипподромской открылась «Пятёрочка» с позеленевшей вывеской и без свежей выпечки

Розничные сети Новосибирска экспериментируют с форматами

Первый магазин нового дизайна в России открылся 17 мая
Первый магазин нового дизайна в России открылся 17 мая


Сеть «Пятёрочка» открыла в Новосибирске первый магазин с обновленной концепцией и вывеской. Корреспондент НГС вспомнил, как новосибирские торговые сети меняли свой облик и что из этого получилось.


Новая «Пятёрочка» заняла часть одноэтажного строения на Ипподромской, 54. Кроме неё здесь пока нет арендаторов, помимо СТО, которое расположено с другой стороны здания. От привычных «Пятёрочек» новый супермаркет отличается даже внешне — привычный красный цвет полосы на фронтоне сменился на зелёный.


Главное внешнее отличие — с фасада исчезла привычная красная полоса


О запуске новой концепции «Пятерочки» компания-владелец этой сети X5 Retail Group объявила ещё 17 мая, когда был открыт первый магазин такого типа в Зеленограде. X5 заявила, что в новых магазинах будет «сделан акцент на удобстве и экономии времени при совершении покупок в магазинах сети за счёт улучшения навигации». В новых «Пятёрочках» планируют уделять больше внимания зонам с овощами и фруктами, увеличить пекарни и выкладку свежего хлеба.


Зона свежих овощей и фруктов стала выше и длиннее (слева — фото из нового магазина)


В новой новосибирской «Пятерочке», впрочем, реализованы пока не все опции обновленной концепции, уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе компании — здесь нет ещё обещанной пекарни. Но, как убедился корреспондент НГС, зона свежих овощей и фруктов действительно визуально стала больше. Кроме того, упростилась планировка — большая часть зала представляет собой сквозные ряды полок, а не лабиринты между стеллажами, как в прежних магазинах.


Что касается ассортимента, то сравнительно новым явлением в «Пятёрочке» можно считать появление целой холодной полки с готовыми блюдами: упакованные салаты, сэндвичи, горячие блюда, которые достаточно разогреть, и простые десерты. 


Закрывающиеся холодные шкафы уже есть в части работающих магазинов, но теперь они должны стать обязательными  
Закрывающиеся холодные шкафы уже есть в части работающих магазинов, но теперь они должны стать обязательными  


Ритейлеры периодически меняют как оформление, так и саму концепцию магазинов уже известных сетей. Так, сама «Пятерочка», когда в 2016 году её супермаркеты снова появились в Новосибирске после более чем 10-летнего перерыва, пришла сюда с торговыми точками, которые выглядели уже совсем иначе (изначально сеть складывалась как просто магазины низких цен и с предельно простым оформлением).


Серьезный ребрендинг и изменение концепции успела уже претерпеть сеть «Ярче!». Начав развиваться как маленькие продуктовые магазины у дома, сейчас она склоняется к формату, который развивают японские сети 7Eleven и Family Mart. Сейчас в «Ярче!» можно не только купить готовые блюда, но и заварить чай, кофе, в некоторых торговых точках есть даже зоны, где купленное можно употребить на месте. 


В «Пятерочке» стало больше готовой упакованной еды
В «Пятерочке» стало больше готовой упакованной еды


Серьезно изменила первоначальный формат магазинов «Фермер-Центр.РФ» и группа «Холидей». Этот проект изначально был создан для торговли фермерской продукцией — в первом магазине на Державина, 1 даже висели фотографии фермеров-поставщиков. Однако позднее «Фермер-Центр.РФ» начал превращаться в своеобразную сеть продуктовых магазинов без брендов. Большая часть продуктовой линейки здесь закрывалась товарами под собственной торговой маркой «Фермер-Центр.РФ».


В Х5 обещают сделать планировку в новых магазинах более ясной и удобной
В Х5 обещают сделать планировку в новых магазинах более ясной и удобной


Федеральная сеть «Магнит» сегодня в Новосибирске присутствует фактически в трёх форматах: гипермаркета, универсама и «магазина у дома». Первый «Магнит у дома» появился в Новосибирске в 2016 году, его основным отличием стал акцент на свежие фрукты и овощи, а также в принципе более яркий дизайн торгового зала.  


С розницей экспериментируют и новосибирские производители продуктов. Минувшей весной хлебокомбинат «Инской» решил запустить новую сеть магазинов хлеба и кондитерских изделий, которая бы уже не ассоциировалась с этим предприятием. У предприятия уже есть 19 фирменных торговых точек, однако в компании пробуют работать с брендом, который уже напрямую не ассоциируется с «Инским». 

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