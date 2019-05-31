Лучше сносите: жильцы затопленного дома в Ленинском районе отказались делать капремонт

Жители утверждают, что прежде дом был признан аварийным, но после документы об этом потерялись

После первых дождей в 3-этажном доме на Бетонной, 33А в Ленинском районе Новосибирска начала течь крыша — в управляющей компании заявили, что жители сами не пускают в дом подрядчика, который будет делать капитальный ремонт. В мае начала сыпаться крыша у жительницы третьего этажа Натальи Щербаковой. По её словам, она живёт в доме почти 10 лет, а проблемы с крышей начались в феврале-марте этого года. «Первая проблема была у моих соседей — зеркальная квартира в соседнем подъезде. У них сначала потолок рухнул. Им сделали — и пошло, получается, у меня поползло», — рассказала корреспонденту НГС Наталья Щербакова.

Топить квартиру Щербаковой начало на прошлой неделе. Она объяснила, что в среду в её квартире под тяжестью воды начал провисать натяжной потолок. «Когда град у нас был в городе — просто меня не было в городе, я уезжала. Я приехала и обалдела. Обвис потолок — там вода была. Слили [вчера], получается, большое 15-литровое ведро воды. Плюс всё время, что шёл дождь, до позднего вечера у меня заливало комнату», — описала потом жительница дома. Воду слили сотрудники управляющей компании. Когда они сняли натяжной потолок, стало заметно, что потолок покрыт трещинами. Кроме того, с потолка стали сыпаться куски штукатурки. Теперь Наталья Щербакова ждёт, когда крышу отремонтируют.

«Сказали сидеть, ждать, пока департамент выделит субсидию, чтобы оплатить работы, чтобы начали делать», — рассказала Наталья. Наталья Щербакова утверждает, что раньше, в 2007 году, дом признавали аварийным. «Потом документы все потерялись. У нас на руках осталась одна бумажка, выписка из паспортного стола и больше ничего нет. И нам теперь утверждают, что он никогда не был аварийным», — добавила жительница дома. В выписке, по словам Натальи, говорится, что в доме прописать невозможно, поскольку у него статус аварийного.

Сегодня, по словам Натальи Щербаковой, жители дома отправились на межведомственную комиссию, которая оценивает состояние дома. В управляющей компании «Домовой +» пояснили, что жители путают понятия субсидии и денег на капитальный ремонт. «В этом году по адресу Бетонная, 33А должен проходить капитальный ремонт кровли. Подрядчик готов зайти хоть сейчас, его просто не пускают жители на дом. Он готов был зайти ещё в мае, они хотят, чтобы его (дом. — Прим.ред) признали аварийным. Но пока его аварийным не признают. Они, получается, сами себя загнали в патовую ситуацию — они не дают проводить нам работы, но и каких-либо документов — там нужно определённый пакет документов собрать, ту же экспертизу дома сделать — тоже не делают», — рассказала корреспонденту НГС заместитель директора УК «Домовой +» Анна Павлюченко. Она подчеркнула, что кровле требуется именно капитальный ремонт, который делают не на субсидию, а на средства фонда модернизации ЖКХ. Она добавила, что в доме должны сделать капитальный ремонт и других систем, например, водоснабжения.

«На субсидию не делается капитальный ремонт, там делается локальный ремонт, там где это требуется срочно, там где это большие деньги и чтобы эта нагрузка не ложилась именно на кошелёк жителей, управляющая компания обращается в администрацию, в мэрию Новосибирска», — объяснила Павлюченко. В частности, она пояснила, что субсидию мэрия выделяла на ремонт колонн по усилению фундамента, а также на ремонт перекрытия в одной из квартир — этот ремонт был сделан. При этом Анна Павлюченко уточнила, что после того, как рабочие усилили колонны, жители не подписали документы о проделанных работах.

Потолок в квартире на верхнем этаже дома потрескался и грозит рухнуть Фото: предоставлено жителями дома