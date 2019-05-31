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Происшествия

«Хонду» расплющило после столкновения с деревом на трассе под Новосибирском: погиб водитель

Смертельное ДТП случилось на дороге между Кольцово и Барышево

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Машина получила серьёзные повреждения

Фото: предоставлено Евгенией Табатчиковой

В ночь на пятницу, 31 мая, в Новосибирской области на дороге между Кольцово и Барышево случилось смертельное ДТП: водитель «Хонды Интегра» погиб при столкновении с деревом.

«В 22:50 водитель 1988 года рождения <…> следовал на автомобиле Honda Integra по автодороге Барышево — Кольцово в сторону села Барышево. Вблизи дома № 2 по улицe Центральная посёлка Кольцово совершил наезд на дерево, стоящее в попутном направлении», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.

Она уточнила, что водитель «Хонды» погиб на месте. Кроме него, в машине никого не было.

Водитель «Хонды» ехал со стороны Кольцово в направлении Барышево

Фото: предоставлено Евгенией Табатчиковой

 Удар о дерево стал для водителя смертельным

Фото: предоставлено Евгенией Табатчиковой

В прошлом месяце ещё одна «Хонда» врезалась в дерево в Ленинском районе Новосибирска: пострадали два человека. 

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Евгенией Табатчиковой

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Ольга Хмелевская

ТЕГИ

ДТП с погибшимГИБДД

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КОММЕНТАРИИ (55)

Михаил
31 мая 2019 в 12:01

И там погиб уже не один человек. Дорога петляет, темно! Властям на заметку. ОСВЕЩЕНИЕ ГДЕ ?

Дубль
31 мая 2019 в 12:10

"Дерево, стоящее в попутном направлении" - это конечно пять баллов.

Павел
31 мая 2019 в 11:49

ПДД написаны кровью. Соблюдайте скоростной режим.