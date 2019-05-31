«Хонду» расплющило после столкновения с деревом на трассе под Новосибирском: погиб водитель

В ночь на пятницу, 31 мая, в Новосибирской области на дороге между Кольцово и Барышево случилось смертельное ДТП: водитель «Хонды Интегра» погиб при столкновении с деревом.



«В 22:50 водитель 1988 года рождения <…> следовал на автомобиле Honda Integra по автодороге Барышево — Кольцово в сторону села Барышево. Вблизи дома № 2 по улицe Центральная посёлка Кольцово совершил наезд на дерево, стоящее в попутном направлении», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.

