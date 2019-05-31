«Вцепилась в шею»: кондуктор новосибирского троллейбуса набросилась на пассажирку

«Села в троллейбус. Мы стояли на "Речном вокзале" <…> Дальше мы тронулись, на автовокзале постояли тоже довольно-таки долго, наверное, в пределах от 6–10 минут. <…> То, что меня "выдернуло" из телефона, что женщина-пассажир подошла к кондуктору и вежливо спросила, почему мы так долго стоим. <…> На что кондуктор начала кричать и высказывать своё недовольство, "ездите на такси" и такие жестикуляции», — рассказала корреспонденту НГС пострадавшая девушка Ирина (имя изменено по просьбе собеседницы. — Прим. ред. )

Жительница Новосибирска рассказала о нападении кондуктора троллейбуса № 13 , которое случилось около 9:30 в четверг, 30 мая. После инцидента у неё на шее остались кровоподтёки.

Девушка рассказала, что кондуктор очень сильно кричала, а потом толкнула пассажирку.



«Причем толкнула обеими руками за плечи. <…> Я посмотрела, огляделась, никто не встаёт. Если бы ничего дальше не происходило, я бы, может, и не встала, но кондуктор продолжала кричать, и женщина, естественно, защищалась. И меня это возмутило, почему никто не может заступиться. <…> Я встала, и дальше, если честно, у меня просто было состояние какого-то аффекта, потому что у меня был шок. Я даже не ожидала, что последуют такие действия.

Я помню только, что мне было больно лицу и что остановился троллейбус, выскочил водитель. Она мне вцепилась в шею и начала меня бить.

У меня соскочила с левого уха сережка, я даже этого не заметила», — вспоминает девушка.

Водитель, по её словам, утихомирил кондуктора и поехал дальше. Узнать имена экипажа у Ирины не получилось. Она вышла на остановке «Дом Ленина» и сообщила о произошедшем в транспортные службы. Около 11:00 позвонили из полиции и взяли у неё объяснительную, сообщила Ирина. А вечером она зафиксировала травмы в больнице.

