31 мая пятница
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 6/10
usd 65.06
eur 72.42
  • 30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
Пробки 6/10
usd 65.06
eur 72.42
Происшествия

«Вцепилась в шею»: кондуктор новосибирского троллейбуса набросилась на пассажирку

Девушка обратилась за помощью в полицию

Поделиться

4 445
47 Обсудить

Все новости

Все новости

Сибирячка утверждает, что кондуктор схватила ее за шею и ударила

Фото: предоставлено пострадавшей

Жительница Новосибирска рассказала о нападении кондуктора троллейбуса № 13, которое случилось около 9:30 в четверг, 30 мая. После инцидента у неё на шее остались кровоподтёки. 

«Села в троллейбус. Мы стояли на "Речном вокзале" <…> Дальше мы тронулись, на автовокзале постояли тоже довольно-таки долго, наверное, в пределах от 6–10 минут. <…> То, что меня "выдернуло" из телефона, что женщина-пассажир подошла к кондуктору и вежливо спросила, почему мы так долго стоим. <…> На что кондуктор начала кричать и высказывать своё недовольство, "ездите на такси" и такие жестикуляции», — рассказала корреспонденту НГС пострадавшая девушка Ирина (имя изменено по просьбе собеседницы. — Прим. ред.)

Девушка рассказала, что кондуктор очень сильно кричала, а потом толкнула пассажирку.

«Причем толкнула обеими руками за плечи. <…> Я посмотрела, огляделась, никто не встаёт. Если бы ничего дальше не происходило, я бы, может, и не встала, но кондуктор продолжала кричать, и женщина, естественно, защищалась. И меня это возмутило, почему никто не может заступиться. <…> Я встала, и дальше, если честно, у меня просто было состояние какого-то аффекта, потому что у меня был шок. Я даже не ожидала, что последуют такие действия. 

Я помню только, что мне было больно лицу и что остановился троллейбус, выскочил водитель. Она мне вцепилась в шею и начала меня бить. 

У меня соскочила с левого уха сережка, я даже этого не заметила», — вспоминает девушка.

Водитель, по её словам, утихомирил кондуктора и поехал дальше. Узнать имена экипажа у Ирины не получилось. Она вышла на остановке «Дом Ленина» и сообщила о произошедшем в транспортные службы. Около 11:00 позвонили из полиции и взяли у неё объяснительную, сообщила Ирина. А вечером она зафиксировала травмы в больнице.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области уточняют информацию об инциденте. 

В пресс-центре мэрии уточнили, что в курсе произошедшего и сейчас готовят письменный ответ на официальный запрос НГС.

В январе этого года кондуктор новосибирского автобуса № 13 высадила девятиклассницу, которая забыла дома справку о том, что она учится в школе.

Александра Бруня
Фото предоставлено пострадавшей

По теме

ТЕКСТ

Александра Бруня

ТЕГИ

кондуктордрака

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (47)

Старушенция
31 мая 2019 в 15:44

Интересно, что девушка в шоке сделала? Но я скорее на её стороне, так как это безобразие - стоять по нескольку минут на остановках - перекинулось с автобусов на троллейбусы, просто выводит из себя.
А здесь надо свидетелей, чтобы прояснили, что там случилось.

Фото пользователя
elka
31 мая 2019 в 15:53

Из новости -«я была уже в состоянии эффекта «.А что делала эта девушка в состоянии эффекта?То что кондуктор перепутала смену в троллейбусе с ареной гладиаторов это точно.По фото, представленному видно на шее кровоподтеки, хоть бы инфекцию не занесли, ведь за день через руки кондуктора проходит столько мелочи, бумажных денег(а это априори грязное все).Девушке сочувствую, правильно что зафиксировала и сообщила об инциденте.Сегодня кондуктор кидается,оскарбляет,а завтра уже с битой придёт на смену..

С левого берега
31 мая 2019 в 15:50

Действительно, что вам не нравится? Кондуктор же сказала что ездите на автомобилях. В троллейбусе будет ездить одна она.)