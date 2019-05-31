Летали деревья и кровля: в мэрии рассказали о последствиях бури

Из-за непогоды в городе случилось больше десятка происшествий

Ветер разметал металлические листы и брус по двору напротив Новосибирского технического колледжа имени Покрышкина





В мэрии Новосибирска рассказали о последствиях дождя с сильным ветром, который накрыл город в четверг, 30 мая, во второй половине дня.







Всего в Единой дежурно-диспетчерской службе насчитали 13 происшествий из-за вчерашней непогоды, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







По её данным, возле домов № 23–25 на улице Богдана Хмельницкого дерево упало на трамвайные пути.







«Дерево распилено и убрано силами ДЭУ-6», — уточнили в мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС.







Ещё одно дерево рухнуло рядом с трамвайным полотном возле дома № 107Б по улице Никитина. Позже его убрали работники ДЭУ-1.







Возле домов № 5 , 7 и 11 на улице Халтурина упали большие ветки. Их уже убрали с проезжей части, поэтому ни водителям, ни пешеходам они сейчас не мешают, а сегодня их планируют вывезти. Ещё одна ветка упала на провода возле дома № 6 по улице Калинина.







Возле одного из корпусов дома № 30 по улице Станционной сорвавшиеся с крыши листы рухнули на припаркованную машину.





«Здание административное, пострадавших нет», — пояснили в мэрии.







На улицах Громова, Зорге и площади Кирова вода затопила проезжую часть, из-за этого остановились троллейбусы. Позже их движение возобновилось, но скорость троллейбусов пришлось ограничить.







Ещё в нескольких местах ветер оборвал провода. Это произошло возле домов № 16 по улице 2-й Окинской, № 21 по улице 1-й Чулымской, № 10 по улице Красноармейской, № 4 по улице Профсоюзной, № 81 по улице Стасова, № 51 по улице Тимирязева, № 148 по улице Белинского.





В последнем случае осталась обесточенной линия уличного освещения — сегодня её планируют восстановить, добавили в мэрии. В других случаях с обрывами проводов уже справились.







Также вчера во время дождя в аэропорту Толмачёво протёк потолок.

