Летали деревья и кровля: в мэрии рассказали о последствиях бури
Из-за непогоды в городе случилось больше десятка происшествий
В мэрии Новосибирска рассказали о последствиях дождя с сильным ветром, который накрыл город в четверг, 30 мая, во второй половине дня.
Всего в Единой дежурно-диспетчерской службе насчитали 13 происшествий из-за вчерашней непогоды, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
По её данным, возле домов
«Дерево распилено и убрано силами ДЭУ-6», — уточнили в мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС.
Ещё одно дерево рухнуло рядом с трамвайным полотном возле дома
Возле домов
Возле одного из корпусов дома
«Здание административное, пострадавших нет», — пояснили в мэрии.
На улицах Громова, Зорге и площади Кирова вода затопила проезжую часть, из-за этого остановились троллейбусы. Позже их движение возобновилось, но скорость троллейбусов пришлось ограничить.
Ещё в нескольких местах ветер оборвал провода. Это произошло возле домов
В последнем случае осталась обесточенной линия уличного освещения — сегодня её планируют восстановить, добавили в мэрии. В других случаях с обрывами проводов уже справились.
Также вчера во время дождя в аэропорту Толмачёво протёк потолок.