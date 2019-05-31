Летали деревья и кровля: в мэрии рассказали о последствиях бури

Из-за непогоды в городе случилось больше десятка происшествий

Ветер разметал металлические листы и брус по двору напротив Новосибирского технического колледжа имени Покрышкина
Ветер разметал металлические листы и брус по двору напротив Новосибирского технического колледжа имени Покрышкина


В мэрии Новосибирска рассказали о последствиях дождя с сильным ветром, который накрыл город в четверг, 30 мая, во второй половине дня.


Всего в Единой дежурно-диспетчерской службе насчитали 13 происшествий из-за вчерашней непогоды, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


По её данным, возле домов № 23–25 на улице Богдана Хмельницкого дерево упало на трамвайные пути.


«Дерево распилено и убрано силами ДЭУ-6», — уточнили в мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС.


Ещё одно дерево рухнуло рядом с трамвайным полотном возле дома № 107Б по улице Никитина. Позже его убрали работники ДЭУ-1.


Возле домов № 5, 7 и 11 на улице Халтурина упали большие ветки. Их уже убрали с проезжей части, поэтому ни водителям, ни пешеходам они сейчас не мешают, а сегодня их планируют вывезти. Ещё одна ветка упала на провода возле дома № 6 по улице Калинина.


Возле одного из корпусов дома № 30 по улице Станционной сорвавшиеся с крыши листы рухнули на припаркованную машину. 


«Здание административное, пострадавших нет», — пояснили в мэрии.


На улицах Громова, Зорге и площади Кирова вода затопила проезжую часть, из-за этого остановились троллейбусы. Позже их движение возобновилось, но скорость троллейбусов пришлось ограничить.


Ещё в нескольких местах ветер оборвал провода. Это произошло возле домов № 16 по улице 2-й Окинской, № 21 по улице 1-й Чулымской, № 10 по улице Красноармейской, № 4 по улице Профсоюзной, № 81 по улице Стасова, № 51 по улице Тимирязева, № 148 по улице Белинского. 


В последнем случае осталась обесточенной линия уличного освещения — сегодня её планируют восстановить, добавили в мэрии. В других случаях с обрывами проводов уже справились.


Также вчера во время дождя в аэропорту Толмачёво протёк потолок.

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