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Город

Не нужен нам берег турецкий: новосибирец снял красивое видео с пустынными пляжами Обского моря

В кадр попали острова Пятница и Тайвань

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Видео с пейзажами Обского моря Станислав Ражев опубликовал на своём канале на YouTube

Фото: Станислав Ражев / youtube.com

Новосибирец Станислав Ражев снял с высоты видео с безлюдными островами Обского моря.

В кадр попали острова Пятница и Тайвань.

«В этом году аномально низкие уровни воды в водохранилище и в связи с этим на берегу и островах широкие песчаные пляжи с чистейшим промытым песком», — рассказал корреспонденту НГС автор видео.

По его наблюдениям, из-за низкого уровня воды в водохранилище там пока очень мало лодок и яхт.

«На побережье местного Монако под кодовым названием Бердск всё, как мы любим. Жара, бескрайние песчаные пляжи, сансеты и отсутствие людей, Обское море в мае практически идеально», — говорится в подписи к видео, опубликованному на канале Станислава Ражева на YouTube.

Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео Станислава Ражева с youtube.com

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Обское моревидео с высоты

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КОММЕНТАРИИ (45)

retter
31 мая 2019 в 09:50

Почему Тайвань? Правильно он называется ТаньВань! так старики акедемовские говорят...бывали знают!

Фото пользователя
NataLka
31 мая 2019 в 10:00

Нибуду купацца в речушки, кищящей всякиме стафилококами и туб. палкой, буду валандацца дома в бочке с питьивой водой, и чтоп мамка следила, штоп я ниутанула, буду плавать с спасательным кругом...так-то....

Фото пользователя
Vitalik
31 мая 2019 в 10:03

Каждый месяц после получения аванса летаю на недельку на острова средиземноморья. Везде хорошо, но такой красоты ещё не видел нигде!!! Со следующего аванса лечу в Бердск, решено!!! Райское место судя по видео... Кто в курсе, туда прямой рейс есть или только с пересадкой в Москве?