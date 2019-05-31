Не нужен нам берег турецкий: новосибирец снял красивое видео с пустынными пляжами Обского моря

Новосибирец Станислав Ражев снял с высоты видео с безлюдными островами Обского моря.



В кадр попали острова Пятница и Тайвань.

«В этом году аномально низкие уровни воды в водохранилище и в связи с этим на берегу и островах широкие песчаные пляжи с чистейшим промытым песком», — рассказал корреспонденту НГС автор видео.



По его наблюдениям, из-за низкого уровня воды в водохранилище там пока очень мало лодок и яхт.



«На побережье местного Монако под кодовым названием Бердск всё, как мы любим. Жара, бескрайние песчаные пляжи, сансеты и отсутствие людей, Обское море в мае практически идеально», — говорится в подписи к видео, опубликованному на канале Станислава Ражева на YouTube.

