Приставы назвали районы Новосибирска с самым большим скоплением должников

Сильнее всего в долгах погрязло левобережье

В Новосибирске меньше всего родителей с долгами по алиментам оказалось в Железнодорожном районе
В Новосибирске меньше всего родителей с долгами по алиментам оказалось в Железнодорожном районе


Судебные приставы выяснили, в каких районах Новосибирска и области живёт больше всего должников по алиментам.


В Новосибирске лидерами оказались Ленинский и Кировский районы, где приставы насчитали в общей сложности 3222 должника — 2900 мужчин и 322 женщины. На втором месте — Октябрьский район с 1072 должниками, на третьем — Дзержинский район с показателем 697 алиментщиков, рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


«Наименьшее количество должников в Железнодорожном районе — 175», — сообщили судебные приставы.


Среди женщин самой зрелой должнице по алиментам оказалось 58 лет, она живёт в Центральном районе. Среди должников-мужчин самому старшему исполнился 71 год, он из Советского района Новосибирска.


Отдельно приставы подсчитали число родителей-должников в других городах и районах Новосибирской области. В этом рейтинге лидируют Куйбышевский и Барабинский районы с 1274 неплательщиками. Там же живёт больше всего должников, в отношении которых возбуждены уголовные дела о неуплате алиментов. Немного меньше жителей с долгами по алиментам приставы обнаружили в Бердске (1145) и Искитимском районе (1131). В Новосибирском районе живёт 761 должник. 


Меньше всего алиментщиков оказалось в Кочковском районе — 139.


Среди женщин самый большой долг по алиментам накопила жительница Новосибирского района — 2,6 миллиона рублей. 


«Самый крупный долг среди мужчин составляет 7,9 миллиона рублей, обладатель которого проживает в городе Оби Новосибирской области», — рассказали в службе судебных приставов.


Накануне на НГС вышел репортаж о том, как приставы ловят сибиряков с долгами по алиментам.

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