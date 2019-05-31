Приставы назвали районы Новосибирска с самым большим скоплением должников

В Новосибирске меньше всего родителей с долгами по алиментам оказалось в Железнодорожном районе





Судебные приставы выяснили, в каких районах Новосибирска и области живёт больше всего должников по алиментам.





В Новосибирске лидерами оказались Ленинский и Кировский районы, где приставы насчитали в общей сложности 3222 должника — 2900 мужчин и 322 женщины. На втором месте — Октябрьский район с 1072 должниками, на третьем — Дзержинский район с показателем 697 алиментщиков, рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.





«Наименьшее количество должников в Железнодорожном районе — 175», — сообщили судебные приставы.





Среди женщин самой зрелой должнице по алиментам оказалось 58 лет, она живёт в Центральном районе. Среди должников-мужчин самому старшему исполнился 71 год, он из Советского района Новосибирска.





Отдельно приставы подсчитали число родителей-должников в других городах и районах Новосибирской области. В этом рейтинге лидируют Куйбышевский и Барабинский районы с 1274 неплательщиками. Там же живёт больше всего должников, в отношении которых возбуждены уголовные дела о неуплате алиментов. Немного меньше жителей с долгами по алиментам приставы обнаружили в Бердске (1145) и Искитимском районе (1131). В Новосибирском районе живёт 761 должник.





Меньше всего алиментщиков оказалось в Кочковском районе — 139.





Среди женщин самый большой долг по алиментам накопила жительница Новосибирского района — 2,6 миллиона рублей.







«Самый крупный долг среди мужчин составляет 7,9 миллиона рублей, обладатель которого проживает в городе Оби Новосибирской области», — рассказали в службе судебных приставов.







Накануне на НГС вышел репортаж о том, как приставы ловят сибиряков с долгами по алиментам.