«Грохот стоит в радиусе километра»: новосибирцы пожаловались на мусоровозы, которые работают ночью

«Оператор «Экология-Новосибирск», к сожалению, не все транспортные [компании] проинформировал о недопустимости нарушения часов тишины, так сказать, недостаточно доходчиво беседа прошла с перевозчиками. По адресу улица Немировича-Данченко, 144/3 регулярно грузили и продолжают грузить мусорные строительные контейнеры исключительно ночами. <...> Грохот стоит в радиусе километра!», — написала Наталья.

Жители Кировского района Новосибирска проснулись ночью из-за шума за окном — во дворе жилого комплекса «Панорама» громко работал мусоровоз. Об этом сообщила в редакцию НГС жительница дома Наталья Осипова.

По её словам, громкий шум машины разбудил её примерно в 2:40. А через час, в 3:40, приехала вторая за ночь машина, но уже к соседнему дому по адресу Немировича-Данченко, 146/2. «Надеемся на принятие мер», — добавила женщина.

Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу регионального оператора по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» с просьбой прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации ответ на запрос ещё не поступил.

Три дня назад «Экология-Новосибирск» запретила владельцам мусоровозов шуметь по ночам — оператор потребовал от всех транспортировщиков мусора соблюдать тишину. Так, не допускается нарушение тишины и покоя граждан: в дневное время — с 13 часов до 14 часов; в ночное время — с 22 часов до 7 часов в рабочие дни; в ночное время — с 22 часов до 9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни.