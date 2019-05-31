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Город

«Грохот стоит в радиусе километра»: новосибирцы пожаловались на мусоровозы, которые работают ночью

Жители возмущены тем, что транспортная компания не соблюдает часы тишины

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Мусоровоз разбудил жильцов дома по адресу Немировича-Данченко, 144/3

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Жители Кировского района Новосибирска проснулись ночью из-за шума за окном — во дворе жилого комплекса «Панорама» громко работал мусоровоз. Об этом сообщила в редакцию НГС жительница дома Наталья Осипова.

«Оператор «Экология-Новосибирск», к сожалению, не все транспортные [компании] проинформировал о недопустимости нарушения часов тишины, так сказать, недостаточно доходчиво беседа прошла с перевозчиками. По адресу улица Немировича-Данченко, 144/3 регулярно грузили и продолжают грузить мусорные строительные контейнеры исключительно ночами. <...> Грохот стоит в радиусе километра!», — написала Наталья. 

По её словам, громкий шум машины разбудил её примерно в 2:40. А через час, в 3:40, приехала вторая за ночь машина, но уже к соседнему дому по адресу Немировича-Данченко, 146/2. «Надеемся на принятие мер», — добавила женщина. 

Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу регионального оператора по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» с просьбой прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации ответ на запрос ещё не поступил. 

Три дня назад «Экология-Новосибирск» запретила владельцам мусоровозов шуметь по ночам — оператор потребовал от всех транспортировщиков мусора соблюдать тишину. Так, не допускается нарушение тишины и покоя граждан: в дневное время — с 13 часов до 14 часов; в ночное время — с 22 часов до 7 часов в рабочие дни; в ночное время — с 22 часов до 9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни.

Новосибирцы регулярно жалуются на шум не только из-за вывоза мусора, но и из-за ремонта дорог и строительства. Так, например, в середине мая жители центра пожаловались на громкий ремонт дорог, которым рабочие занимаются в ночное время под их окнами. А начале мая жители Ленинского района не могли спать из-за ремонта трамвайных путей после полуночи. 

Виктория Брылёва
Фото Густаво Зырянова из архива НГС
Видео читательницы НГС Натальи Осиповой

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КОММЕНТАРИИ (3)

Из помойки
31 мая 2019 в 06:32

Богачи жалуются. Днём не работают, спят до обеда, а ночью жалобы на видео снимают. Не пробовали на заводе поработать до 2.40 ночи? И вставать в 5.40 на следующую смену? Уверен, сон будет очень крепкий!

Волька ибн Алёша
31 мая 2019 в 06:13

Пусть привыкают, скоро танки по улицам ездить будут )))