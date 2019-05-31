«Имеет право на существование»: телеведущая и музыкант записали кавер малоизвестной песни 70-х годов

Известные новосибирцы сняли совместный видеоклип





Музыкант Александр Пушной и телеведущая Татьяна Лазарева представили совместный музыкальный клип — они записали кавер малоизвестной песни 1970-х годов, которая называется «Круги-колечки». По словам новосибирской телеведущей, она услышала эту песню ещё в детстве.







«Эту песню пели мои родители, я слышала её с детства. <...> Я пыталась её гуглить — не понимаю, откуда она», — рассказывает Татьяна Лазарева в опубликованном видеоклипе.







Александр Пушной вспомнил, что раньше слышал эту песню в Академгородке.





«Я когда впервые услышал, как ты её поёшь, у меня было жуткое, такое глубокое ощущение чего-то родного. И я вспомнил, что в городке (Новосибирский Академгородок. — Прим. ред.) её пели, но не мои родители. <...> Я помню, что где-то она всегда жила», — отметил музыкант.







Авторы считают, что их вариант песни получился более драматичный, чем оригинальная версия. А также уверены, что эту песню не стоит забывать.





«... я, Александр Борисович и Татьяна Юрьевна прокладываем вот эти рельсы из далёкого прошлого, надеемся, хоть в какое-то настоящее. Эта песня, которая, мне кажется, <...> имеет право на существование, конечно же. <...> И мне кажется, что там есть ещё один момент удивительный, это то, что Татьяна обнаружила вместе со мной случайно, что <...> голос [Татьяны Лазаревой] бешено похож на голос Софьи Михайловны Ротару», — рассказывает в видеоклипе Александр Пушной.









Недавно хореограф и танцовщица из Новосибирска Юлианна Кобцева опубликовала новый танцевальный клип — это была совместная работа с московским танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым.

