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Культура

Редкие снимки лагерей и кладбищ ГУЛАГа покажут широкой публике

Альбом, фотографии для которого собирали 28 лет, привезут на книжный фестиваль «Красная площадь»

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В книгу вошли более 100 снимков наследия сталинских лагерей

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

С 1 по 6 июня в Москве пройдет главный книжный фестиваль страны — «Красная площадь», участниками которого становятся популярные авторы, издатели и фотографы России. В одном только павильоне «Регионы России» — постоянной площадке фестиваля — презентуют свыше семи тысяч книг. 3 июня публика увидит книгу «Исчезающее прошлое». Это итог 28 лет экспедиций по бывшим лагерям ГУЛАГа на Колыме.

В книгу попали более 100 снимков, сделанных в 20 лагерных пунктах, на приисках и кладбищах ГУЛАГа. Они сопровождаются отрывками из писем и текстов арестантов, отбывавших на Колыме наказание в 1930 — 1950-х годах. Фотокнига повествует о современном состоянии лагерей, ее представят директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, руководители издательства «Охотник» Павел Жданов и Андрей Осипов, а также историк и член Совета Федерации Анатолий Широков. В рамках встречи состоится показ документального фильма.

В программе фестиваля десятки выступлений, презентаций и мастер-классов. Так, 1 июня со зрителями встретится известный путешественник Федор Конюхов, который в компании писателя Ильи Ильина представит книгу о Крымской войне. Кинорежиссер Галина Долматовская покажет фильм-книгу об эпохе 1960-х и ее героях — Евгении Евтушенко, Владимире Войновиче, Елене Камбуровой и других.

Федор Конюхов — и путешественник, и художник, и писатель. На «Красной площади» представит книгу о Крымской войне 

Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Пермь везет на фестиваль книгу о местной кухне (и это не только посикунчики!). Ярославские издатели поведают, как писать о городе так, чтобы книги становились бестселлерами. Вместе с ними опытом поделится фотограф National Geographic Илья BIM Бесхлебный (наши коллеги с сайта 76.RU рассказывали, как Бесхлебный снимал новогоднее небо Ярославля после салюта — город выглядел как после обстрела). 

По традиции зрителям покажут книги, изданные на языках коренных малочисленных народов Севера — эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, долганов. В день рождения Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня, публика увидит рисунки и графические иллюстрации, сделанные в свое время поэтом, а также расскажут, как влюбиться в русскую поэзию.

Программу фестиваля ищите на сайте.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС, Артём Устюжанин / E1.RU

ТЕКСТ

Мария Захарова

ТЕГИ

книгафестиваль

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КОММЕНТАРИИ (62)

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Голос России
31 мая 2019 в 10:05

Опять будут либеральные мифы про десятки миллионов репрессированных?
Такую информацию давно пора запрещать!

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хлеб с квасом
31 мая 2019 в 10:23

Зачем??? Ведь и так уже известно всем, что было репрессировано 7 млрд. жителей СССР, что Сталин и его наркомы делали себе на завтрак гамбургеры из свежевыловленных детишек, а после завтра расстреливали лично в день по 100 тыс. чел.
Интересно другое - если все, что пишут правда, то почему до сих пор не открыты архивы? Ведь это было бы так просто и удобно - дать историкам доступ и показать, какая плохая была та власть и какая хорошая нынешняя. Не надо кормить дармоедов из всяких Мемориалов, устраивать выставки спорных фотографий и рисунков ДЭП-пенсионеров. Может просто в архивах нет того, о чем кричат так громко со всех углов?

wels2000
31 мая 2019 в 10:17

Для либеральной тусовки, неплохо было бы возродить лагеря и ГУЛАГ.