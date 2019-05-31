Редкие снимки лагерей и кладбищ ГУЛАГа покажут широкой публике

С 1 по 6 июня в Москве пройдет главный книжный фестиваль страны — «Красная площадь», участниками которого становятся популярные авторы, издатели и фотографы России. В одном только павильоне «Регионы России» — постоянной площадке фестиваля — презентуют свыше семи тысяч книг. 3 июня публика увидит книгу «Исчезающее прошлое». Это итог 28 лет экспедиций по бывшим лагерям ГУЛАГа на Колыме.



В книгу попали более 100 снимков, сделанных в 20 лагерных пунктах, на приисках и кладбищах ГУЛАГа. Они сопровождаются отрывками из писем и текстов арестантов, отбывавших на Колыме наказание в 1930 — 1950-х годах. Фотокнига повествует о современном состоянии лагерей, ее представят директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, руководители издательства «Охотник» Павел Жданов и Андрей Осипов, а также историк и член Совета Федерации Анатолий Широков. В рамках встречи состоится показ документального фильма.