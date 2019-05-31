Редкие снимки лагерей и кладбищ ГУЛАГа покажут широкой публике

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В книгу вошли более 100 снимков наследия сталинских лагерей
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
С 1 по 6 июня в Москве пройдет главный книжный фестиваль страны — «Красная площадь», участниками которого становятся популярные авторы, издатели и фотографы России. В одном только павильоне «Регионы России» — постоянной площадке фестиваля — презентуют свыше семи тысяч книг. 3 июня публика увидит книгу «Исчезающее прошлое». Это итог 28 лет экспедиций по бывшим лагерям ГУЛАГа на Колыме.
В книгу попали более 100 снимков, сделанных в 20 лагерных пунктах, на приисках и кладбищах ГУЛАГа. Они сопровождаются отрывками из писем и текстов арестантов, отбывавших на Колыме наказание в 1930 — 1950-х годах. Фотокнига повествует о современном состоянии лагерей, ее представят директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, руководители издательства «Охотник» Павел Жданов и Андрей Осипов, а также историк и член Совета Федерации Анатолий Широков. В рамках встречи состоится показ документального фильма.
В программе фестиваля десятки выступлений, презентаций и мастер-классов. Так, 1 июня со зрителями встретится известный путешественник Федор Конюхов, который в компании писателя Ильи Ильина представит книгу о Крымской войне. Кинорежиссер Галина Долматовская покажет фильм-книгу об эпохе 1960-х и ее героях — Евгении Евтушенко, Владимире Войновиче, Елене Камбуровой и других.
Пермь везет на фестиваль книгу о местной кухне (и это не только посикунчики!). Ярославские издатели поведают, как писать о городе так, чтобы книги становились бестселлерами. Вместе с ними опытом поделится фотограф National Geographic Илья BIM Бесхлебный (наши коллеги с сайта 76.RU рассказывали, как Бесхлебный снимал новогоднее небо Ярославля после салюта — город выглядел как после обстрела).
По традиции зрителям покажут книги, изданные на языках коренных малочисленных народов Севера — эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, долганов. В день рождения Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня, публика увидит рисунки и графические иллюстрации, сделанные в свое время поэтом, а также расскажут, как влюбиться в русскую поэзию.