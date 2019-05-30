Медаль и почётное звание: два новосибирца получили государственные награды от Путина

В список награждённых попал депутат горсовета и профессор университета

Евгений Панфёров — депутат Совета депутатов Новосибирска
Евгений Панфёров — депутат Совета депутатов Новосибирска


Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград и почётных званий — в список отличившихся попали два представителя Новосибирской области. Приказ был опубликован сегодня на официальном сайте правовой информации. 


Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён Евгений Панфёров, депутат Совета депутатов Новосибирска, также он является специалистом по связям с общественностью Новосибирской областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Неделю назад власти Новосибирска опубликовали сведения о доходах депутатов горсовета за 2018 год — Панфёров оказался в списке депутатов с самым низким заработком


Также почётное звание получил Виктор Бунеев, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Сибирского государственного университета водного транспорта. 


В начале мая Владимир Путин дал новосибирцам три медали и два почётных звания — в число награждённых попали министр, учёный, два железнодорожника и пилот

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