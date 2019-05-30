Хоккейная «Сибирь» купила нового защитника

Игрок перешёл из екатеринбургского «Автомобилиста»

Николай Тимашов — воспитанник магнитогорской школы хоккея
Николай Тимашов — воспитанник магнитогорской школы хоккея


Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» купил нового форварда — им стал Николай Тимашов, воспитанник магнитогорской школы хоккея. Об этом новосибирский клуб объявил сегодня вечером. 


«Хоккейный клуб "Сибирь" укрепил защиту 25-летним защитником Николаем Тимашовым. В Новосибирск хоккеист перешел из "Автомобилиста" в обмен на денежную компенсацию», — сообщили в пресс-службе клуба. 


Известно, что контракт с новым игроком подписан до 30 апреля 2021 года. 


Николай Тимашов начал свою карьеру в клубе МХЛ «Стальные Лисы», сыграв 48 игр и набрав 5 (2+3) очков. В КХЛ дебют хоккеиста состоялся в сезоне 2012/13, он сыграл 3 игры за магнитогорский «Металлург», но не отметился результативными баллами. В 2014 году Тимашов перешёл в «Ижсталь», с которой дошёл до финала Братины и был признан лучшим защитником ВХЛ. На следующий год защитник пополнил состав «Автомобилиста», за который выступал три года.


Недавно ХК «Сибирь» подписал контракт на два года с 30-летним защитником Ярославом Хабаровым, ранее он выступал за хабаровский «Амур».

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