Хоккейная «Сибирь» купила нового защитника

Николай Тимашов — воспитанник магнитогорской школы хоккея





Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» купил нового форварда — им стал Николай Тимашов, воспитанник магнитогорской школы хоккея. Об этом новосибирский клуб объявил сегодня вечером.







«Хоккейный клуб "Сибирь" укрепил защиту 25-летним защитником Николаем Тимашовым. В Новосибирск хоккеист перешел из "Автомобилиста" в обмен на денежную компенсацию», — сообщили в пресс-службе клуба.







Известно, что контракт с новым игроком подписан до 30 апреля 2021 года.





Николай Тимашов начал свою карьеру в клубе МХЛ «Стальные Лисы», сыграв 48 игр и набрав 5 (2+3) очков. В КХЛ дебют хоккеиста состоялся в сезоне 2012/13, он сыграл 3 игры за магнитогорский «Металлург», но не отметился результативными баллами. В 2014 году Тимашов перешёл в «Ижсталь», с которой дошёл до финала Братины и был признан лучшим защитником ВХЛ. На следующий год защитник пополнил состав «Автомобилиста», за который выступал три года.





Недавно ХК «Сибирь» подписал контракт на два года с 30-летним защитником Ярославом Хабаровым, ранее он выступал за хабаровский «Амур».