Ураган разметал металлические листы по двору в Ленинском районе — одной из машин разбило стекло

Ураган разметал металлические листы и деревянный брус по двору в Ленинском районе напротив Новосибирского технического колледжа имени Покрышкина.
Об этом в редакцию НГС написала читательница Анна Селиверстова, прислав фотографии последствий урагана и уточнив, что у одной из машин разбито лобовое стекло.
«Машину одну видела точно, лобовое разбито. Листы обшивочные везде. Вроде это [листы] ограждения, точнее сказать не могу», — рассказала она.
Сегодня Новосибирск целый день страдает от сильного ветра и ливня. Так, из-за сильного ветра поднялись клубы пыли, а в аэропорту Толмачёво начал протекать потолок.