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Ураган разметал металлические листы по двору в Ленинском районе — одной из машин разбило стекло

Погода продолжает портить жизнь новосибирцам

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Одной из машин разбило стекло

Фото: Анна Селиверстова

Ураган разметал металлические листы и деревянный брус по двору в Ленинском районе напротив Новосибирского технического колледжа имени Покрышкина.

Об этом в редакцию НГС написала читательница Анна Селиверстова, прислав фотографии последствий урагана и уточнив, что у одной из машин разбито лобовое стекло.

Листы ограждения и деревянные балки разметало по всему двору

Фото: Анна Селиверстова

«Машину одну видела точно, лобовое разбито. Листы обшивочные везде. Вроде это [листы] ограждения, точнее сказать не могу», — рассказала она.

Сегодня Новосибирск целый день страдает от сильного ветра и ливня. Так, из-за сильного ветра поднялись клубы пыли, а в аэропорту Толмачёво начал протекать потолок.

Дмитрий Здорников
Фото читательницы Анны Селиверстовой

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ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

ураган.повреждение автомобиля

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КОММЕНТАРИИ (9)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
30 мая 2019 в 20:14

"....Сегодня Новосибирск целый день страдает от сильного ветра и ливня...."

Не люблю я этих вечно страдающих новосибирцев.

сибирская каторжанка
30 мая 2019 в 20:12

страшно представить что будет в городе, случись настоящий Ураган

н-чанка
30 мая 2019 в 20:06

А ведь это даже ураганом-то не назовешь. Так, порывистый ветер с дождем. Но новосибирским крышам и этого достаточно, чтобы разлететься в разные стороны. Слава богу, не на людей приземлились. А владельцу пострадавшего авто советую сделать фото и видео,вызвать полицию, зафиксировать происшествие, затем подать жалобу в УК. Должны по закону компенсировать стоимость ремонта.