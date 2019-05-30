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Дороги и транспорт

Трамвай сошёл с рельсов у остановки «Река Каменка» и перегородил пути другим трамваям

Сейчас там скопилось уже три трамвая

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Трамвай перегородил даже встречные пути

Фото: vk.com/act54

Сегодня вечером на улице Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска трамвай маршрута № 14 сошёл с рельсов.

Фотографию с трамваем опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

Информацию о сходе трамвая в районе остановки «Река Каменка» корреспонденту НГС подтвердили в приёмной филиала Горэлектротранспорта «Правобережный трамвайный».

«У нас сход на Волочаевской. Не могу сказать [из-за чего]. Это только начальник или главные инженеры могут сказать», — коротко рассказали в приёмной.

Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, в 18:35 у остановки скопилось 3 трамвая.

Сейчас на этом участке стоят уже 3 трамвая

В середине мая на улице Сибиряков-Гвардейцев «Мерседес» влетел в трамвай на маршруте № 18 из-за того, что водитель «Мерседеса» не захотел уступать дорогу.

Дмитрий Здорников
Фото vk.com/act54

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Дмитрий Здорников

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трамвайсход с рельс

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КОММЕНТАРИИ (13)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
30 мая 2019 в 19:19

Да кто сейчас на трамвае-то ездит?
Они пустые ходят.

Днище
30 мая 2019 в 19:05

-Ту-тук, эй снизу кто там, откройте, мы спускаемся дальше!

свиная сосиска
30 мая 2019 в 19:01

рельсы там ужасные, так что неудивительно