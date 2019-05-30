Трамвай сошёл с рельсов у остановки «Река Каменка» и перегородил пути другим трамваям

Сегодня вечером на улице Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска трамвай маршрута № 14 сошёл с рельсов.
Фотографию с трамваем опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
Информацию о сходе трамвая в районе остановки «Река Каменка» корреспонденту НГС подтвердили в приёмной филиала Горэлектротранспорта «Правобережный трамвайный».
«У нас сход на Волочаевской. Не могу сказать [из-за чего]. Это только начальник или главные инженеры могут сказать», — коротко рассказали в приёмной.
Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, в 18:35 у остановки скопилось 3 трамвая.
В середине мая на улице Сибиряков-Гвардейцев «Мерседес» влетел в трамвай на маршруте № 18 из-за того, что водитель «Мерседеса» не захотел уступать дорогу.