Время для долгих прогулок: Новосибирский зоопарк меняет график работы

Теперь он будет каждый день работать до позднего вечера

Режим работы зоопарка меняется несколько раз в год





С субботы, 1 июня, Новосибирский зоопарк переходит на летний график работы: теперь посетители смогут каждый день смотреть на зверей до позднего вечера.







«С 1 июня 2019 года зоопарк будет работать ежедневно с 9:00 до 22:00 часов. Кассы зоопарка закрываются в 20:30. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — рассказали в зоопарке.







Сейчас по будним дням зоопарк заканчивает работу в 21:00, и только по выходным он закрывается на час позже.







Доехать до зоопарка с 1 июня желающие смогут в том числе и по детской железной дороге из Заельцовского парка. О том, что она откроется в первый день лета, корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.





Особой популярностью у посетителей зоопарка традиционно пользуются вольеры белых медведей, где сейчас подрастают два медвежонка, родившихся в конце прошлого года. Недавно новосибирцы выбрали детёнышам имена.