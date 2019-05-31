Время для долгих прогулок: Новосибирский зоопарк меняет график работы

Теперь он будет каждый день работать до позднего вечера

Режим работы зоопарка меняется несколько раз в год 
Режим работы зоопарка меняется несколько раз в год 


С субботы, 1 июня, Новосибирский зоопарк переходит на летний график работы: теперь посетители смогут каждый день смотреть на зверей до позднего вечера.


«С 1 июня 2019 года зоопарк будет работать ежедневно с 9:00 до 22:00 часов. Кассы зоопарка закрываются в 20:30. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — рассказали в зоопарке.


Сейчас по будним дням зоопарк заканчивает работу в 21:00, и только по выходным он закрывается на час позже. 


Доехать до зоопарка с 1 июня желающие смогут в том числе и по детской железной дороге из Заельцовского парка. О том, что она откроется в первый день лета, корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.


Особой популярностью у посетителей зоопарка традиционно пользуются вольеры белых медведей, где сейчас подрастают два медвежонка, родившихся в конце прошлого года. Недавно новосибирцы выбрали детёнышам имена.

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