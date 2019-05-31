Любителям здесь не место: в Технопарк привезли 220 сортов пива и сидра

На фестиваль привезли 222 марки пива и сидра





В Новосибирске открылся фестиваль крафтового пива SibCraftFest-2019. Свою продукцию на него привезли почти 60 пивоварен из 18 разных городов России, а также производители из Испании и Бельгии. А вот «домашних пивоваров» на фестиваль впервые не позвали.







SibCraftFest проходит в Новосибирске уже седьмой раз. Площадкой для него, как и прежде, стало здание Технопарка на улице Николаева в Академгородке. Событие проходит в ресторанном крыле здания, где расположены бар-пивоварня «Гуси» и столовая «Кукуруза».







Как рассказал корреспонденту НГС руководитель и организатор фестиваля Сергей Цуркан, в этом году в мероприятии принимают участие 57 пивоварен из 18 разных городов России, которые представили в общей сложности 222 сорта пива и сидра. К началу фестиваля было продано уже больше 3000 билетов, но посетители могут купить билеты на мероприятие и на месте.







Главным отличием нынешнего фестиваля стало то, что на него впервые не позвали так называемых «домашних пивоваров» — то есть энтузиастов, которые готовят свои напитки, не имея официального разрешения на продажу.







«Они (домашние пивовары. — Прим. ред.) расстроены. Мы тоже. Всё-таки фестиваль вырос прежде всего из встреч домашних пивоваров, которые проводились с 2014 года. Но сегодня уже есть понимание, что "продавать" домашнее пиво нельзя даже в качестве дегустации», — говорит Цуркан.







Другим новшеством фестиваля стало то, что на этот раз за питание отвечает уже не только ресторанный комплекс в Технопарке, но и несколько точек новосибирских ресторанных компаний. На фуд-корте здесь работают вьетнамская лапшичная Kung Pho, точка Street Food Pub FRY, а также мексиканская закусочная Taqueria del Centro.







Кроме напитков, еды и конкурсов, так или иначе связанных с пивом, в программе концерты четырех музыкальных групп: Street Fiddlers, Riot folks, «Духовой оркестр 54» и «Выходной Band».







Фестиваль будет проходить два дня — 31 мая и 1 июня.







Добраться до Технопарка из центра города можно общественным транспортом. Для тех же, кто готов ради яркого мероприятия поехать значительно дальше, чем в Академгородок, НГС подготовил список из 15 крутых опен-эйров, ради которых стоит проехать через всю страну.