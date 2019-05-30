Самому маленькому кроссоверу BMW X1 пересадили огромные «ноздри» и подняли цену

BMW X1 визуально подтянулся к легендарному X5

BMW X1 — младший в линейке кроссоверов марки
BMW X1 — младший в линейке кроссоверов марки


Компания BMW представила рестайлинговый кроссовер X1 — прежний кузов получил некоторые визуальные изменения. Прежде всего это огромные «ноздри» в стиле последних моделей X7, X5, 7-series. Модернизированы бамперы, противотуманки, фары, задние фонари. В таком виде модель выглядит совсем по-взрослому, хотя это младший кроссовер BMW — его длина 4439 мм, масса 1,5 тонны. 


«Старт производства начнется с 1 июля, нам уже дадут к этому моменту квоты. Пока немецкой сборки первые автомобили будут», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра BMW «ЭлитАвто Сибирь». 


В базе с 1,5-литровым турбомотором кроссовер стоит 2,1 миллиона рублей
В базе с 1,5-литровым турбомотором кроссовер стоит 2,1 миллиона рублей


Кроссовер оснащается 1,5–2,0 литровыми бензиновыми/дизельными моторами с наддувом, системой полного привода, механической КП, автоматом или роботом. После рестайлинга минимальная цена X1 увеличилась с 2 020 000 до 2 100 000 рублей. Оснащенные версии с опциями могут стоить под 3 миллиона рублей и выше. 


Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте, как водитель ехал на зеленый и стал виновником аварии (видео).

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