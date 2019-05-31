Шесть лет ждали: из Академгородка в аэропорт Толмачёво будут ходить маршрутки
Первый рейс запустят уже в июне
В Новосибирске возобновят автобусный маршрут из Академгородка до аэропорта Толмачёво — первые микроавтобусы выйдут в рейс в понедельник, 10 июня.
В феврале 2018 года горожан попросили проголосовать на сайте ЦУГАЭТ за или против автобусного маршрута
Минтранс Новосибирской области провёл конкурс по этому маршруту и признал победителем «Обскую транспортную компанию».
Как сообщили корреспонденту НГС в компании-перевозчике, первый микроавтобус на 20 мест выпустят на линию уже 10 июня. Ожидается, что в день будет выполняться по 3–4 рейса.
«Новый маршрут будет проходить через ОбьГЭС, улицу Петухова и выходить через Ордынское шоссе напрямую до Толмачёво. <...> Цена будет зависеть от пассажиропотока, если там людей не будет — не будем же в убыток ездить. Поставим цену такую, чтобы и не сильно дорого было, и нам выгодно», — рассказали в «Обской транспортной компании», не уточнив точный тариф.
Маршрута из Академгородка до Толмачёво не было 6 лет. В 2013 году власти запустили маршрутку от Цветного проезда до аэропорта Толмачёво, которая ходила трижды в день. Основная часть её маршрута проходила по левому берегу. После этого действующих маршрутов от этой части Советского района города до аэропорта не было.