Фото: во время ливня в аэропорту Толмачёво протёк потолок

Сегодня в терминале внутренних авиалиний новосибирского аэропорта Толмачёво протёк потолок: это случилось во время дождя, который накрыл город во второй половине дня.

Пассажир, ожидающий своего рейса в аэропорту, прислал в редакцию НГС фото из кофейни в зале ожидания. На снимках видны тазики, которые, по словам очевидца, поставили для того, чтобы собрать стекающую с потолка воду.

На момент публикации новости получить официальный комментарий пресс-службы аэропорта не удалось.