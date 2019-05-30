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Город

Фото: во время ливня в аэропорту Толмачёво протёк потолок

В аэровокзале поставили тазики для воды, текущей с потолка

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Работники кофейни подставили тазики, чтобы в них стекала вода

Фото: Дарья Януш / НГС

Сегодня в терминале внутренних авиалиний новосибирского аэропорта Толмачёво протёк потолок: это случилось во время дождя, который накрыл город во второй половине дня.

Пассажир, ожидающий своего рейса в аэропорту, прислал в редакцию НГС фото из кофейни в зале ожидания. На снимках видны тазики, которые, по словам очевидца, поставили для того, чтобы собрать стекающую с потолка воду.

На момент публикации новости получить официальный комментарий пресс-службы аэропорта не удалось. 

Потолок в аэропорту протёк во время дождя

Фото: Дарья Януш / НГС

Аэропорт Толмачёво затапливает не в первый раз. В прошлом году во внутреннем терминале была похожая ситуация — тогда из-за гидравлического удара в системе водоснабжения произошла авария.

Ольга Хмелевская
Фото Дарьи Януш

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аэропорт Толмачево

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КОММЕНТАРИИ (28)

локоток
30 мая 2019 в 17:39

ни чего удивительного! При таком мэре еще удивительно, что вообще есть авиа сообщение с Новосибирском

#локотьвотставку

Zatamon
30 мая 2019 в 17:41

Он там уже лет 10 течет после кажного ливня. И сделать ничего невозможно.

Radiolink
30 мая 2019 в 17:43

Это по проекту так и должно быть!))) Лет 5-7 назад там новую кровлю сделали и с тех пор, каждый сезон дождей она протекает... Зато морем пахнет на регистрации...)))))