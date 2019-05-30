Фото: во время ливня в аэропорту Толмачёво протёк потолок

Сегодня в терминале внутренних авиалиний новосибирского аэропорта Толмачёво протёк потолок: это случилось во время дождя, который накрыл город во второй половине дня.
Пассажир, ожидающий своего рейса в аэропорту, прислал в редакцию НГС фото из кофейни в зале ожидания. На снимках видны тазики, которые, по словам очевидца, поставили для того, чтобы собрать стекающую с потолка воду.
На момент публикации новости получить официальный комментарий пресс-службы аэропорта не удалось.
Аэропорт Толмачёво затапливает не в первый раз. В прошлом году во внутреннем терминале была похожая ситуация — тогда из-за гидравлического удара в системе водоснабжения произошла авария.