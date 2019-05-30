На площади Калинина появилась мобильная шашлычная

На площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска появилась точка уличной еды «Тандыр Мангал». Это первый пример мобильной шашлычной в Новосибирске.
Заведение предлагает шашлыки из курятины и свинины (200 и 250 рублей) и шаурму на основе мяса, приготовленного на мангале.
Необычность «Тандыр Мангала» состоит в том, что заведение, в котором установлен мангал, использует автоприцеп. В любой момент его можно увезти и поставить в новом месте. Подобные мобильные точки уличной еды появляются в Новосибирске всё чаще.
Например, этой весной автофургон с пиццей в рожке появился сначала в Центральном парке, а затем, когда в парке начались работы по монтажу нового фонтана, переехал на площадь Карла Маркса. Здесь же, на площади Калинина, с июля прошлого года работает «тандыромобиль» — грузовая машина с пекарней внутри.