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Еда

На площади Калинина появилась мобильная шашлычная

Мясо на мангале готовят в автоприцепе

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Мобильная шашлычная может появиться где угодно

Фото: Стас Соколов / НГС

На площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска появилась точка уличной еды «Тандыр Мангал». Это первый пример мобильной шашлычной в Новосибирске.

Заведение предлагает шашлыки из курятины и свинины (200 и 250 рублей) и шаурму на основе мяса, приготовленного на мангале.

Необычность «Тандыр Мангала» состоит в том, что заведение, в котором установлен мангал, использует автоприцеп. В любой момент его можно увезти и поставить в новом месте. Подобные мобильные точки уличной еды появляются в Новосибирске всё чаще.

Например, этой весной автофургон с пиццей в рожке появился сначала в Центральном парке, а затем, когда в парке начались работы по монтажу нового фонтана, переехал на площадь Карла Маркса. Здесь же, на площади Калинина, с июля прошлого года работает «тандыромобиль» — грузовая машина с пекарней внутри.

Стас Соколов
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КОММЕНТАРИИ (22)

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Igorm8071
30 мая 2019 в 19:04

Вроде бы как на НГС была уже статья про жрачкамобили . Пловомобиль , сушимобиль , беляшемобиль , водкомобиль .... это наше будущее , если ни чего конкурентноспособного производить не будем . Так и останемся с древними ядерными ракетами и .....мобилями .

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
30 мая 2019 в 18:49

Где они моют руки и куда будут ходить в туалет?

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30 мая 2019 в 19:11

интересно, а когда появятся сексомобили?... хлебом уже все наелись, зрелища подавай))))