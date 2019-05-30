На площади Калинина появилась мобильная шашлычная

На площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска появилась точка уличной еды «Тандыр Мангал». Это первый пример мобильной шашлычной в Новосибирске.



Заведение предлагает шашлыки из курятины и свинины (200 и 250 рублей) и шаурму на основе мяса, приготовленного на мангале.



Необычность «Тандыр Мангала» состоит в том, что заведение, в котором установлен мангал, использует автоприцеп. В любой момент его можно увезти и поставить в новом месте. Подобные мобильные точки уличной еды появляются в Новосибирске всё чаще.

