В ГИБДД рассказали подробности о смертельной аварии с двумя «Камри» на трассе

В ДТП погибли водитель и пассажир из разных машин

ДТП случилось на 1166-м километре трассы Р-254 «Иртыш»





В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали подробности утреннего ДТП с участием двух «Тойот Камри», в котором погибли два человека и пострадали ещё трое.







По уточнённым данным, в аварии на трассе Р-254 в Барабинском районе погибли 32-летний водитель «Тойоты Камри» с алтайскими номерами и 29-летний пассажир другой «Тойоты» с номерами Новосибирской области, рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.







Ранее в ГИБДД сообщали, что оба погибших — водители.







Как пояснил Константин Шкабарня со ссылкой на обновлённые данные, 27-летний водитель праворульной «Тойоты Камри» с новосибирскими номерами ехал по трассе Р-245 «Иртыш» со стороны Омска в направлении Новосибирска. На 1166-километре трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной «Тойотой Камри» с левым рулём и алтайскими номерами.







На месте погибли два человека, ещё трое получили травмы. По уточнённым данным, все пострадавшие — пассажиры праворульной «Тойоты» с новосибирскими номерами, которая выехала на встречку. В том числе травмы получил и её водитель.







«У него <…> тупая травма живота, разрыв селезёнки, кровотечение внутреннее», — сообщил Константин Шкабарня.







По его словам, 34-летняя пассажирка «Камри» получила ушибы. У ещё одного 43-летнего пассажира — открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом лобной кости.







Один автомобиль был с алтайскими номерами, другой — с новосибирскими







