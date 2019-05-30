В ГИБДД рассказали подробности о смертельной аварии с двумя «Камри» на трассе

В ДТП погибли водитель и пассажир из разных машин

ДТП случилось на 1166-м километре трассы Р-254 «Иртыш»
ДТП случилось на 1166-м километре трассы Р-254 «Иртыш»


В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали подробности утреннего ДТП с участием двух «Тойот Камри», в котором погибли два человека и пострадали ещё трое.


По уточнённым данным, в аварии на трассе Р-254 в Барабинском районе погибли 32-летний водитель «Тойоты Камри» с алтайскими номерами и 29-летний пассажир другой «Тойоты» с номерами Новосибирской области, рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.


Ранее в ГИБДД сообщали, что оба погибших — водители.


Как пояснил Константин Шкабарня со ссылкой на обновлённые данные, 27-летний водитель праворульной «Тойоты Камри» с новосибирскими номерами ехал по трассе Р-245 «Иртыш» со стороны Омска в направлении Новосибирска. На 1166-километре трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной «Тойотой Камри» с левым рулём и алтайскими номерами.


На месте погибли два человека, ещё трое получили травмы. По уточнённым данным, все пострадавшие — пассажиры праворульной «Тойоты» с новосибирскими номерами, которая выехала на встречку. В том числе травмы получил и её водитель.


«У него <…> тупая травма живота, разрыв селезёнки, кровотечение внутреннее», — сообщил Константин Шкабарня.


По его словам, 34-летняя пассажирка «Камри» получила ушибы. У ещё одного 43-летнего пассажира — открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом лобной кости.


Один автомобиль был с алтайскими номерами, другой — с новосибирскими
Один автомобиль был с алтайскими номерами, другой — с новосибирскими



Прочтений: 1154

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено