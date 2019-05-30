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Образование

Теперь точно не списать: из туалетов новосибирского лицея перед ОГЭ пропали двери

Директор уверяет, что это не связано с контролем за выпускниками — двери просто сломались

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Директор школы уверяет, что дети могли воспользоваться индивидуальными туалетами, которые есть на каждом этаже

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирские школьники не обнаружили дверей в туалетах лицея № 22 «Надежда Сибири» во время основного государственного экзамена. Директор школы Лариса Потеряева уверяет, что школьники могут воспользоваться индивидуальными туалетами, которые есть на каждом этаже. 

Отсутствие дверей в туалете лицея «Надежда Сибири» на улице Советской обнаружила одна из девятиклассниц, отлучившаяся с экзамена в уборную вместе с сопровождающим. Об этом корреспонденту НГС сообщила подруга семьи. По словам школьницы, подобного не было при сдаче ОГЭ в других школах.

«Девочка попросилась в туалет. Ей ответили: "Хорошо, подожди". Дальше она ждёт минут 10, сопровождающая дама выходит, с кем-то говорит в коридоре: "Ну девочка же хочет в туалет. Можно ей сходить или там всё ещё не пускают?". Наконец-то ей говорят, что можно. <...> 

Она заходит в туалет и обнаруживает, что там нет кабинок. Двери были сняты — на косяках есть петли», — рассказал источник.

Как сообщила корреспонденту НГС директор «Надежды Сибири» Лариса Потеряева, в туалете, скорее всего, была снята всего одна дверь — её сняли из-за того, что она сломалась.

«Это не касается никак экзамена. Там есть у нас туалеты отдельные на каждом этаже, можно было туда зайти, закрыться. Может, надо было немножко подождать, может, там кто-то был. А вообще в кабинках есть везде [двери]», — пояснила она.

Потеряева уточнила, что последний раз была в школьном туалете месяц назад и за это время там могло что-то измениться, однако никаких указаний снимать двери в лицей не поступало.

Вчера школьники по всей стране сдавали ЕГЭ по математике — первый обязательный экзамен в этом году. Корреспондент НГС поговорил с выпускниками о том, как прошёл первый экзамен и с чем им пришлось столкнуться. Они признаются, что видеокамеры и доскональная проверка перед аудиториями действуют на нервы и отвлекают от запоминания формул. 

Дмитрий Здорников, Дарья Януш
Фото Ольги Бурлаковой

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ТЕГИ

школаэкзамены"Надежда Сибири"

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КОММЕНТАРИИ (37)

656
30 мая 2019 в 17:26

Следующий логический шаг - заставить какать прямо в классе, не отходя от экзаменационного листа. С этим ЕГЭ все уже с ума посходили.

Вредная
30 мая 2019 в 17:25

Что уж мелочиться, пусть сразу ведро в классе ставят! Для всех, включая МарьВанну))) А на самом деле грустно всё это, и за наших детей обидно

Фото пользователя
Ржака
30 мая 2019 в 17:09

Мозгов если нет вот и списывают бездельники... Готовиться нужно было а не болтатся по торговым центрам и не сидеть не играть в игры...