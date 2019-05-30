Теперь точно не списать: из туалетов новосибирского лицея перед ОГЭ пропали двери

Отсутствие дверей в туалете лицея «Надежда Сибири» на улице Советской обнаружила одна из девятиклассниц, отлучившаяся с экзамена в уборную вместе с сопровождающим. Об этом корреспонденту НГС сообщила подруга семьи. По словам школьницы, подобного не было при сдаче ОГЭ в других школах.

Новосибирские школьники не обнаружили дверей в туалетах лицея № 22 «Надежда Сибири» во время основного государственного экзамена. Директор школы Лариса Потеряева уверяет, что школьники могут воспользоваться индивидуальными туалетами, которые есть на каждом этаже.

«Девочка попросилась в туалет. Ей ответили: "Хорошо, подожди". Дальше она ждёт минут 10, сопровождающая дама выходит, с кем-то говорит в коридоре: "Ну девочка же хочет в туалет. Можно ей сходить или там всё ещё не пускают?". Наконец-то ей говорят, что можно. <...>

Она заходит в туалет и обнаруживает, что там нет кабинок. Двери были сняты — на косяках есть петли», — рассказал источник.

Как сообщила корреспонденту НГС директор «Надежды Сибири» Лариса Потеряева, в туалете, скорее всего, была снята всего одна дверь — её сняли из-за того, что она сломалась.

«Это не касается никак экзамена. Там есть у нас туалеты отдельные на каждом этаже, можно было туда зайти, закрыться. Может, надо было немножко подождать, может, там кто-то был. А вообще в кабинках есть везде [двери]», — пояснила она.

Потеряева уточнила, что последний раз была в школьном туалете месяц назад и за это время там могло что-то измениться, однако никаких указаний снимать двери в лицей не поступало.

Вчера школьники по всей стране сдавали ЕГЭ по математике — первый обязательный экзамен в этом году. Корреспондент НГС поговорил с выпускниками о том, как прошёл первый экзамен и с чем им пришлось столкнуться. Они признаются, что видеокамеры и доскональная проверка перед аудиториями действуют на нервы и отвлекают от запоминания формул.

