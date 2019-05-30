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Криминал
Проблема

Полиция отчиталась о победе над подпольным игровым залом — жители соседнего дома этого не заметили

В доказательство жильцы прислали фотографии работающего зала, который должны были закрыть

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Жильцы дома № 267/1 по улице Кропоткина начали борьбу с павильоном, где разместились игровые автоматы ещё в начале весны

Фото: читатель НГС

Главное управление МВД России по Новосибирской области отчиталось о закрытии игорного заведения, расположенного в павильоне у дома на Кропоткина, 267/1. В конце мая НГС рассказывал, что жители этого дома начали борьбу против павильона с игровыми автоматами, который работал, несмотря на многочисленные жалобы жильцов в полицию, мэрию и правительство Новосибирской области. 

«7 мая 2019 года сотрудниками отделения № 3 экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новосибирску была пресечена деятельность незаконного игорного заведения, расположенного у дома № 267/1 по улице Кропоткина города Новосибирска. Изъято 10 системных блоков, 10 мониторов, денежные средства в сумме 5100 рублей. Также в ходе проверки по данному материалу установлены администратор и охранник заведения. <…> Вся поступающая оперативная информация, обращения граждан, а также анонимные сообщения по вновь открывающимся игорным заведениям отрабатываются сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции незамедлительно. Работа, направленная на противодействие незаконному игорному бизнесу, будет продолжена», — сообщил начальник отдела информации и общественных связей областной полиции Сергей Щекотин в ответ на запрос НГС.

Тем не менее, как рассказал житель дома на Кропоткина, 267/1 Михаил, павильон работает и сейчас — особенно много посетителей тут по вечерам и ночам. Эту же информацию корреспонденту НГС подтвердил и другой житель дома.

Зал с игровыми автоматами продолжает работать до сих пор, несмотря на заверения полиции, что оттуда изъяты компьютеры

Фото: читатель НГС

«Оно (игорное заведение. — Прим. ред.) работает круглосуточно. Даже днём… А то, что говорили про изъятие, так сначала были вынесены все системники, но вскоре возвращены, и всё включилось снова. То есть эта такая формальность была», — утверждает житель дома. 

Новосибирцы регулярно борются с разными проблемами, которые мешают им спокойно жить. В мае 2018 года НГС рассказал, как жители улицы Аэропорт поймали у себя во дворе в ловушку несколько автолюбителей, кто срезал пробку по придомовым проездам. 

Илья Калинин
Фото читателя НГС

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ТЕКСТ

Илья Калинин

ТЕГИ

игровые автоматыполиция

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КОММЕНТАРИИ (18)

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Максимус
30 мая 2019 в 18:22

На привокзальной площади несколько лет стоит игровой зал, наискосок УВД. Кому они и о чем рапортуют?!!!

Гость
30 мая 2019 в 18:08

А каким боком этот павильон жителям мешает?, прежде всего жлоба и нечего личного.

Postoronnii
30 мая 2019 в 18:20

Это крышуется кем-то. Кому-то платят, как всегда. Неужто неясно?