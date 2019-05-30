Полиция отчиталась о победе над подпольным игровым залом — жители соседнего дома этого не заметили

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Жильцы дома № 267/1 по улице Кропоткина начали борьбу с павильоном, где разместились игровые автоматы ещё в начале весны
Фото: читатель НГС
Главное управление МВД России по Новосибирской области отчиталось о закрытии игорного заведения, расположенного в павильоне у дома на Кропоткина, 267/1. В конце мая НГС рассказывал, что жители этого дома начали борьбу против павильона с игровыми автоматами, который работал, несмотря на многочисленные жалобы жильцов в полицию, мэрию и правительство Новосибирской области.
«7 мая 2019 года сотрудниками отделения № 3 экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новосибирску была пресечена деятельность незаконного игорного заведения, расположенного у дома № 267/1 по улице Кропоткина города Новосибирска. Изъято 10 системных блоков, 10 мониторов, денежные средства в сумме 5100 рублей. Также в ходе проверки по данному материалу установлены администратор и охранник заведения. <…> Вся поступающая оперативная информация, обращения граждан, а также анонимные сообщения по вновь открывающимся игорным заведениям отрабатываются сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции незамедлительно. Работа, направленная на противодействие незаконному игорному бизнесу, будет продолжена», — сообщил начальник отдела информации и общественных связей областной полиции Сергей Щекотин в ответ на запрос НГС.
Тем не менее, как рассказал житель дома на Кропоткина, 267/1 Михаил, павильон работает и сейчас — особенно много посетителей тут по вечерам и ночам. Эту же информацию корреспонденту НГС подтвердил и другой житель дома.
«Оно (игорное заведение. — Прим. ред.) работает круглосуточно. Даже днём… А то, что говорили про изъятие, так сначала были вынесены все системники, но вскоре возвращены, и всё включилось снова. То есть эта такая формальность была», — утверждает житель дома.
Новосибирцы регулярно борются с разными проблемами, которые мешают им спокойно жить. В мае 2018 года НГС рассказал, как жители улицы Аэропорт поймали у себя во дворе в ловушку несколько автолюбителей, кто срезал пробку по придомовым проездам.