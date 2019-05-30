Новосибирск накрыло пыльной бурей и ливнем

Из-за непогоды на дорогах города начали собираться пробки

Жители микрорайона «Чистая слобода» сегодня наблюдали у себя во дворе «пыльные смерчи»
Жители микрорайона «Чистая слобода» сегодня наблюдали у себя во дворе «пыльные смерчи»


Днём в четверг, 30 мая, в Новосибирске начался сильный ветер, поднявший клубы пыли. Вскоре резкие порывы сменились сильнейшим ливнем.


Жители микрорайона «Чистая слобода» наблюдали у себя во дворе «пыльные смерчи». Видео непогоды в редакцию прислал читатель.



Во время дождя в Новосибирске затопило несколько улиц, в том числе перекрёсток улицы Фрунзе и Ольги Жилиной в Центральном районе.


«Как мы видим, ливнёвок нет или они не справляются. Теперь пешеходный переход регулярно тонет в лужах после любого дождя», — прислал видео, снятое на этом перекрёстке, читатель НГС. 


После ливня река образовалась на дороге по улице Дуси Ковальчук в Калининском районе.



Из-за непогоды на центральных улицах города начали собираться пробки. Движение затруднено на площади Труда, площади Инженера Будагова, Красном проспекте и Димитровском мосту. 


Во время сильного ветра с бизнес-центра на улице Советская упал кусок стены.


Если вы стали очевидцами последствий непогоды, присылайте фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

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