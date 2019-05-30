Новосибирск накрыло пыльной бурей и ливнем
Из-за непогоды на дорогах города начали собираться пробки
Днём в четверг, 30 мая, в Новосибирске начался сильный ветер, поднявший клубы пыли. Вскоре резкие порывы сменились сильнейшим ливнем.
Жители микрорайона «Чистая слобода» наблюдали у себя во дворе «пыльные смерчи». Видео непогоды в редакцию прислал читатель.
Во время дождя в Новосибирске затопило несколько улиц, в том числе перекрёсток улицы Фрунзе и Ольги Жилиной в Центральном районе.
«Как мы видим, ливнёвок нет или они не справляются. Теперь пешеходный переход регулярно тонет в лужах после любого дождя», — прислал видео, снятое на этом перекрёстке, читатель НГС.
После ливня река образовалась на дороге по улице Дуси Ковальчук в Калининском районе.
Из-за непогоды на центральных улицах города начали собираться пробки. Движение затруднено на площади Труда, площади Инженера Будагова, Красном проспекте и Димитровском мосту.
Во время сильного ветра с бизнес-центра на улице Советская упал кусок стены.
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