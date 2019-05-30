Фото: с бизнес-центра на Советской упал кусок стены

Кусок штукатурки упал на тротуар, где проходили люди

Кусок штукатурки упал на тротуар





Сегодня, 30 мая, в центре Новосибирска со стены делового центра «Золотой колос» на улице Советской обвалилась штукатурка — она упала прямо на тротуар, где проходили люди.





Инцидент произошёл в 15:20.





Кусок стены отвалился перед дождём во время сильного ветра





По словам корреспондента НГС, после происшествия вышли сотрудники здания, в этот момент они вызывали оперативные службы. Очевидцы рассказали, что на месте была женщина, на которую отлетело несколько кусков со стены, — она не пострадала.





В администрации делового центра «Золотой колос» комментировать инцидент корреспонденту НГС отказались.





Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать обстоятельства происшествия.





В середине апреля фасад дома напротив делового центра «Золотой колос» пошёл трещинами — тогда на месте работала техника.