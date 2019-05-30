Фото: с бизнес-центра на Советской упал кусок стены

Кусок штукатурки упал на тротуар, где проходили люди

Кусок штукатурки упал на тротуар 
Кусок штукатурки упал на тротуар 


Сегодня, 30 мая, в центре Новосибирска со стены делового центра «Золотой колос» на улице Советской обвалилась штукатурка — она упала прямо на тротуар, где проходили люди. 


Инцидент произошёл в 15:20. 


Кусок стены отвалился перед дождём во время сильного ветра
Кусок стены отвалился перед дождём во время сильного ветра


По словам корреспондента НГС, после происшествия вышли сотрудники здания, в этот момент они вызывали оперативные службы. Очевидцы рассказали, что на месте была женщина, на которую отлетело несколько кусков со стены, — она не пострадала. 


В администрации делового центра «Золотой колос» комментировать инцидент корреспонденту НГС отказались. 


Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать обстоятельства происшествия. 


В середине апреля фасад дома напротив делового центра «Золотой колос» пошёл трещинами — тогда на месте работала техника.

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