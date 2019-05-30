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Город

Новосибирцы столкнулись со сбоем в работе сайта МФЦ

Они не могут получить справочную информацию и узнать статус своих заявок

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Все сервисы сайтов временно недоступны

Фото: Александр Ощепков

Днём в четверг, 30 мая, произошёл сбой на сайтах новосибирского многофункционального центра и Росреестра — все сервисы сайтов временно недоступны.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, сбой в работе произошёл около 12:00. 

«Ни один телефон МФЦ не отвечает, сайт сбрасывает и не грузит. 3 часа пытаемся узнать статусы заявок, и всё безуспешно», — рассказал он.

На данный момент оба сайта недоступны

Фото: скриншот страниц mfc-nso.ru и rosreestr.ru

На момент публикации корреспондент НГС не смог связаться с пресс-службой МФЦ. По общему номеру электронный помощник сбрасывал звонок после просьбы уточнить вопрос, с которым хочет обратиться звонящий.

Новосибирцы регулярно сталкиваются со сбоями в работе тех или иных сервисов. Так, например, 14 мая новосибирцы начали жаловаться в редакцию НГС на то, что у них не работает интернет и телевидение от «Электронного города», а также не работает сайт провайдера и невозможно дозвониться в техническую поддержку по телефону.

Дмитрий Здорников 
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот страниц mfc-nso.ru и rosreestr.ru (2)

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КОММЕНТАРИИ (3)

DrAlex
30 мая 2019 в 15:33

Подтверждаю. Хотел оплатить услуги ЧОПа через сайт МФЦ, не получилось.

я не робот
30 мая 2019 в 16:23

Подтверждаю, хотел написать жалобу в прокуратуру на креаклов, не получилось.

ехидна нск конспиролог
30 мая 2019 в 16:58

Похоже, учения по той самой изоляции Рунета идут. Все специалисты( конкретные люди с конкретными фамилиями, в отличие от загадочных засекреченных экспертов сенатора Клишаса) возможность такого поведения и предсказывали