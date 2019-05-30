Новосибирцы столкнулись со сбоем в работе сайта МФЦ

Днём в четверг, 30 мая, произошёл сбой на сайтах новосибирского многофункционального центра и Росреестра — все сервисы сайтов временно недоступны.
Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, сбой в работе произошёл около 12:00.
«Ни один телефон МФЦ не отвечает, сайт сбрасывает и не грузит. 3 часа пытаемся узнать статусы заявок, и всё безуспешно», — рассказал он.
На момент публикации корреспондент НГС не смог связаться с пресс-службой МФЦ. По общему номеру электронный помощник сбрасывал звонок после просьбы уточнить вопрос, с которым хочет обратиться звонящий.
Новосибирцы регулярно сталкиваются со сбоями в работе тех или иных сервисов. Так, например, 14 мая новосибирцы начали жаловаться в редакцию НГС на то, что у них не работает интернет и телевидение от «Электронного города», а также не работает сайт провайдера и невозможно дозвониться в техническую поддержку по телефону.