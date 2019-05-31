Начало лета принесёт в Новосибирск новые дожди с грозой

Но температура при этом снова начнёт повышаться

В конце недели в Новосибирске ожидаются небольшие дожди — прекратятся они в воскресенье





В конце уходящей недели новосибирцев ждёт переменчивая погода с дождями и грозами.







«Происходит перестройка очередная: переход от аномально тёплой погоды к прохладной. <…> Территорию нашей области и смежных регионов проходит холодный атмосферный фронт, <…> мы ждём увеличение облачности и отдельные заряды дождя, не исключены грозы при порывистом ветре до 20 метров в секунду», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







В Новосибирске, по данным сайта Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём ожидается +16…+18 градусов, местами пройдёт небольшой дождь. Ветер будет дуть с силой 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 16.







В выходные, в первые дни июня, температура в Новосибирской области снова начнёт повышаться.







«Погода будет, <…> скажем так, с тенденцией к потеплению, особенно в дневное время. Ко 2-му числу температура [по области] повысится до +19…+24 градусов. <…> Осадков будет меньше, но всё равно <…> отдельные заряды осадков с грозами в общем вероятны. Единственное, мы полагаем, что 2-го [июня] днём осадки прекратятся, скорее всего, на какое-то время», — добавил Ренад Ягудин.







Как следует из прогноза, размещённого на сайте Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске в ночь на субботу, 1 июня, температура будет на уровне +8...+10 градусов. Порывы ночного ветра могут достигать 15 метров в секунду, но осадков не прогнозируется. Они вернутся в город днём: ожидаются небольшой дождь и гроза. При этом дневная температура повысится до +18...+20 градусов.







В воскресенье, 2 июня, ночью в Новосибирске также возможен небольшой дождь, ожидается +8...+10 градусов. Днём в городе будет без осадков и потеплеет до +20...+22.







Ранее новосибирец Роман Измайлов красиво сфотографировал надвигающийся на город ливень.







Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

