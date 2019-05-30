«Перед начальником извиняться будешь»: депутат поскандалил с гаишником, который мешал ему проехать

Инцидент произошёл в субботу, 25 мая, Юрий Шпаков проезжал по улице, где сотрудник ГИБДД в машине оформлял штраф новосибирцу Каммалу Раззакову. Конфликт Шпакова с сотрудником ГАИ Раззаков заснял на видео, которое опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

В Сети появилось видео, на котором депутат Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Шпаков ругается с сотрудником ГИБДД — депутату не понравилось, что машина сотрудников Госавтоинспекции помешала движению транспорта.

«Один из водителей попытался объяснить сотруднику ДПС, что они стоят неправильно и им нужно отъехать. Между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой водитель представился депутатом»,

На видео новосибирец представляется сотруднику ГАИ депутатом Заксобрания Юрием Шпаковым. Он вступил с ним в перепалку из-за того, что, по мнению депутата, машина ДПС мешала проезду транспорта.

«Щас, я тебя на видео сниму, перед новым начальником извиняться будешь», — угрожает сотруднику ГАИ Юрий Шпаков.

В ответ на это сотрудник просит не обращаться к нему на «ты». «Гражданин, я же вам сказал, что я составляю материал <...>. Я не могу двигаться и составлять материал», — говорит он.

Корреспондент НГС пытался несколько раз связаться с Юрием Шпаковым, однако депутат сперва пообещал прокомментировать ситуацию позднее, а после перестал отвечать на звонки.

Перед публикацией в редакцию НГС звонили несколько раз с просьбой не выпускать материал.

Корреспондент НГС направил запросы в пресс-службу ГАИ и в пресс-службу Законодательного собрания Новосибирской области с просьбой уточнить, будет ли проведена по данному случаю проверка.