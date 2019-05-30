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Город

«Перед начальником извиняться будешь»: депутат поскандалил с гаишником, который мешал ему проехать

Конфликт депутата и гаишника попал на видео

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Депутату не понравилось, что машина сотрудников Госавтоинспекции помешала движению транспорта

Фото: vk.com/act54

В Сети появилось видео, на котором депутат Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Шпаков ругается с сотрудником ГИБДД — депутату не понравилось, что машина сотрудников Госавтоинспекции помешала движению транспорта. 

Инцидент произошёл в субботу, 25 мая, Юрий Шпаков проезжал по улице, где сотрудник ГИБДД в машине оформлял штраф новосибирцу Каммалу Раззакову. Конфликт Шпакова с сотрудником ГАИ Раззаков заснял на видео, которое опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». 

«Один из водителей попытался объяснить сотруднику ДПС, что они стоят неправильно и им нужно отъехать. Между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой водитель представился депутатом», 

— написал Раззаков в социальных сетях. 

На видео новосибирец представляется сотруднику ГАИ депутатом Заксобрания Юрием Шпаковым. Он вступил с ним в перепалку из-за того, что, по мнению депутата, машина ДПС мешала проезду транспорта. 

«Щас, я тебя на видео сниму, перед новым начальником извиняться будешь», — угрожает сотруднику ГАИ Юрий Шпаков.

В ответ на это сотрудник просит не обращаться к нему на «ты». «Гражданин, я же вам сказал, что я составляю материал <...>. Я не могу двигаться и составлять материал», — говорит он.

Корреспондент НГС пытался несколько раз связаться с Юрием Шпаковым, однако депутат сперва пообещал прокомментировать ситуацию позднее, а после перестал отвечать на звонки. 

Перед публикацией в редакцию НГС звонили несколько раз с просьбой не выпускать материал.

Корреспондент НГС направил запросы в пресс-службу ГАИ и в пресс-службу Законодательного собрания Новосибирской области с просьбой уточнить, будет ли проведена по данному случаю проверка.

В 2017 году депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков устроил скандал на штрафстоянке — в Сети появилось видео, на котором депутат ругается на рабочих, эвакуировавших его Toyota Land Cruiser

Анастасия Нефёдова, Дмитрий Здорников
Скриншот, видео vk.com/act54 

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ТЕГИ

СкандалЮрий Шпаковконфликт депутата с сотрудником ГИБДД

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КОММЕНТАРИИ (18)

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elka
30 мая 2019 в 21:54

А обязательно корочками размахивать?Как Вы достали уже со своими привилегиями, даже если они у Вас есть то зачем об этом трубить на каждом перекрестке-силы предает??Сила в голове должна быть в не в корочке, Вы ведь глас народа.

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Matrix_Agent
30 мая 2019 в 21:51

Я бы тоже не стал общаться с корреспондентами НГС, даже не будучи депутатом. Хотя прецедент интересный - два представителя власти высказали явное неуважение друг к другу, а любитель соцсетей выложил запись этого на всеобщее обозрение.

С левого берега
30 мая 2019 в 21:49

В этой истории прекрасно все. Местность где понты и дорогие автомобили зашкаливают на один квадратный метр, экипаж ГИБДД из молодых сотрудников которые ведут себя вызывающе потому что им дали власть и жезл. И конечно же сам депутат который сами видите... Он с какой партии Единой России?