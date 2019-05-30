С одного из первых домов Новосибирска содрали облицовку

Контора Будагова на Большевистской простоит в таком виде до 1 сентября 2019 года

Зимой выяснилось, что дом недостаточно утеплён
Зимой выяснилось, что дом недостаточно утеплён


С одного из старейших зданий Новосибирска, памятника архитектуры «Контора инженера Будагова» сняли обшивку — зимой выяснилось, что его недостаточно хорошо утеплили. Теперь подрядчик исправит это за свой счёт.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Музея Новосибирска, во время ремонта не будут трогать фундамент, сруб и крышу здания. 


«В ходе ремонтных работ на фасадах и внутри здания будет демонтирована обшивка, после чего пройдут работы по утеплению постройки (дополнительная конопатка сруба), а также переборка рассохшихся деревянных элементов, покраска <...>. 


Уже к 1 сентября 2019 года ремонт будет закончен, и здание обретет прежний вид», — сообщили в Музее Новосибирска, который курирует восстановление здания.


По словам заместителя директора Музея Новосибирска Александра Кошелева, подобные недочёты случаются часто при реставрации памятников. 


«Восстановление памятников — не типовая работа, и часто проектировщики и исполнители не могут предусмотреть все нюансы. Именно поэтому они берут на себя обязательства и устраняют недочеты по гарантии», — пояснил Кошелев.


В пресс-службе музея уточнили, что контора инженера Григория Моисеевича Будагова — одно из старейших зданий Новосибирска. В этом здании работал один из основателей города, выполнявший обязанности главного инженера при строительстве первого железнодорожного моста через Обь. В 2018 году в здании были проведены масштабные реставрационные работы. Сейчас в здании работает филиал Музея Новосибирска.


В июле 2018 года с визитом в Новосибирск приезжала правнучка Григория Будагова. Она рассказала об истории семьи, как сложилась судьба потомков, и удивилась, что в Новосибирске до сих пор помнят Григория Моисеевича.

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