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«Просто зачесались кулаки»: в Новосибирской области избили депутата

В апреле Барабинск уже прославился серией жестоких нападений, совершённых подростками

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Депутат сейчас находится в больнице, куда сразу же отправился после драки у круглосуточного магазина

Фото: коллаж Артемия Низовцева

В ночь на четверг, 30 мая, в Барабинске трое мужчин избили депутата местного горсовета Сергея Яковлева. 

О происшествии в своём Facebook сообщил коллега Яковлева по совету депутатов Барабинска Константин Терещенко, который ранее сообщал о других случаях нападений в городе. В начале апреля группа барабинских подростков избивала школьников и записывала это на видео

Инцидент корреспонденту НГС подтвердил сам пострадавший. Сергей Яковлев рассказал, что на него напали около 2:00 рядом с круглосуточным магазином. Депутат добавил, что знает одного из нападавших. 

При этом депутат не подтвердил информацию о том, что нападавшими были подростки. 

«Просто [один из нападавших] работает у нас в организации. Он помощником машиниста работает. У меня же основная профессия — машинист. У него просто зачесались кулаки, вот и всё, как бы изначально говорил, что хочет кому-нибудь это (ударить. — Прим. ред.). Вот и всё. <…> Попали под раздачу. Трое их было. Пьяные были», — рассказал Сергей Яковлев.

Депутат сейчас находится в больнице, куда отправился сразу же после инцидента. 

«Неважно [себя чувствую], если честно. Как сказать, лицо квадратное», — описал своё состояние Яковлев.

На момент публикации в МВД по Новосибирской области не смогли подтвердить информацию об инциденте. 

В Барабинске 7 апреля группа подростков избила десятиклассника — пострадавший получил сотрясение мозга. В этот же день компания избила ещё и ученика 7-го класса Константина.

Александра Бруня
Коллаж Артемия Низовцева

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избиение в Барабинскенападение на депутата

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КОММЕНТАРИИ (1)

Карасик Буль-буль
30 мая 2019 в 15:13

Какого....шарится по ночам?