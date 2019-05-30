«Просто зачесались кулаки»: в Новосибирской области избили депутата

О происшествии в своём Facebook сообщил коллега Яковлева по совету депутатов Барабинска Константин Терещенко, который ранее сообщал о других случаях нападений в городе. В начале апреля группа барабинских подростков избивала школьников и записывала это на видео .

В ночь на четверг, 30 мая, в Барабинске трое мужчин избили депутата местного горсовета Сергея Яковлева.

Инцидент корреспонденту НГС подтвердил сам пострадавший. Сергей Яковлев рассказал, что на него напали около 2:00 рядом с круглосуточным магазином. Депутат добавил, что знает одного из нападавших.

При этом депутат не подтвердил информацию о том, что нападавшими были подростки.

«Просто [один из нападавших] работает у нас в организации. Он помощником машиниста работает. У меня же основная профессия — машинист. У него просто зачесались кулаки, вот и всё, как бы изначально говорил, что хочет кому-нибудь это (ударить. — Прим. ред.). Вот и всё. <…> Попали под раздачу. Трое их было. Пьяные были», — рассказал Сергей Яковлев.



Депутат сейчас находится в больнице, куда отправился сразу же после инцидента.



«Неважно [себя чувствую], если честно. Как сказать, лицо квадратное», — описал своё состояние Яковлев.



На момент публикации в МВД по Новосибирской области не смогли подтвердить информацию об инциденте.

В Барабинске 7 апреля группа подростков избила десятиклассника — пострадавший получил сотрясение мозга. В этот же день компания избила ещё и ученика 7-го класса Константина.