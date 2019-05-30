«Спрятали все машины»: жители посёлка под Новосибирском испугались серийного поджигателя

Пожарные ездят в посёлок каждую ночь, но поджигателей никто не видел

Жители опасаются, что пожары в посёлке — это серия поджогов





Жители посёлка Элитный под Новосибирском заявили о массовых поджогах — только за последнюю неделю МЧС выезжало в посёлок 9 раз.





«Это всё началось в начале мая, первый пожар был в начале мая — начали гореть мусорки. Сначала это было по выходным, раз в четыре дня. Если это психически ненормальный человек, то его аппетиты растут», — рассказал корреспонденту НГС местная жительница Ирина Гераськина.





Один из случаев, по словам Гераськиной, произошёл на участке епархии, где стоят небольшая часовня и вагончик, в котором живут те, кто просят милостыню. «Люди выпрыгивали в окно, просто их подожгли. Выгорел дотла этот вагончик», — утверждает жительница Элитного.





Жители сейчас ждут результаты экспертизы





Дальше возгораний стало больше — горели недостроенные дома и дачи в посёлке, говорит Ирина Гераськина.





«С прошлой пятницы МЧС выезжает каждую ночь. Уже горят дома, недостроенные пока», — говорит она.





Гераськина отметила, что жители начали подозревать, что их поджигают намеренно, но никто не видел преступников.





«Уже все машины попрятали. Если это психически ненормальный человек, не дай бог, доберётся до жилых домов. <…> Это наши предположения. Мы не знаем, взрослый это человек, психически нездоровый, либо ребёнок, либо это какая-то компания — кто-то претендует на земли. Мы не знаем, ничего понять не можем», — объясняет местная жительница.





По её словам, сейчас жители ждут результатов экспертизы, которая бы установила причины пожаров. Также она отметила, что полиция в курсе ситуации и сегодня проведёт служебную планёрку в связи с происходящим.





В пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что за последнюю неделю, с 25 мая,





пожарные выезжали в посёлок Элитный девять раз.





По информации МЧС, пять раз здесь горели трава и мусор, один раз — вагончик, ещё три случая пожаров были в домах, при этом только один из них был недостроенным. В ведомстве подчеркнули, что причина пожаров в зданиях ещё уточняется.





«В настоящее время по фактам, по заявлениям граждан, живущих в данном посёлке, проводится проверка сотрудниками полиции. Мы выясняем обстоятельства данных происшествий. <…> Пока нельзя точно говорить, поджоги это или нет», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по НСО.









Пожары в Элитном начались в начале мая





В августе 2018 года жители Октябрьского района заявляли о серии поджогов автомобилей во дворах.