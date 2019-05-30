Выдрам из зоопарка подарили дырявый плот — плавать на нём они боятся

У выдр из Новосибирского зоопарка появилось новое развлечение: им подарили плот с дыркой посередине.
«Хорошо известно, как выдры любят играть. Всё, что мы делаем для обогащения среды, они принимают с любопытством. Помните, зимой для них строили горку? Они с удовольствием с нее скатывались. Мячи, мостики через бассейн, новые коряги — выдры с готовностью всё осваивали. И вот сейчас мы решили сделать для них плот, на котором они смогут плавать», — рассказали в зоопарке.
Как можно понять из опубликованного видео, выдры с любопытством реагируют на подарок, но кататься на нём пока не решаются.
В Новосибирском зоопарке речные выдры содержатся с 1967 года. В 1978 году у них появилось потомство — это был первый случай размножения выдр в зоопарках СССР.
«С тех пор прошло уже 40 лет, но в России только в нашем зоопарке речные выдры регулярно размножаются. Выдры, живущие во многих европейских и азиатских зоопарках, — это потомки наших животных», — напомнили в зоопарке.
Например, осенью 2017 года речная выдра Глаша родила тройню: все зверьки оказались мальчиками.