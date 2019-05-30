Выдрам из зоопарка подарили дырявый плот — плавать на нём они боятся

У выдр из Новосибирского зоопарка появилось новое развлечение: им подарили плот с дыркой посередине.

«Хорошо известно, как выдры любят играть. Всё, что мы делаем для обогащения среды, они принимают с любопытством. Помните, зимой для них строили горку? Они с удовольствием с нее скатывались. Мячи, мостики через бассейн, новые коряги — выдры с готовностью всё осваивали. И вот сейчас мы решили сделать для них плот, на котором они смогут плавать», — рассказали в зоопарке.

Как можно понять из опубликованного видео, выдры с любопытством реагируют на подарок, но кататься на нём пока не решаются.

