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Выдрам из зоопарка подарили дырявый плот — плавать на нём они боятся

Посмотрите умилительное видео с любопытными зверьками

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Выдрам из зоопарка подарили плот, чтобы обогатить их среду обитания

Фото: vk.com/novosibirsk_zoo

У выдр из Новосибирского зоопарка появилось новое развлечение: им подарили плот с дыркой посередине.

«Хорошо известно, как выдры любят играть. Всё, что мы делаем для обогащения среды, они принимают с любопытством. Помните, зимой для них строили горку? Они с удовольствием с нее скатывались. Мячи, мостики через бассейн, новые коряги — выдры с готовностью всё осваивали. И вот сейчас мы решили сделать для них плот, на котором они смогут плавать», — рассказали в зоопарке. 

Как можно понять из опубликованного видео, выдры с любопытством реагируют на подарок, но кататься на нём пока не решаются. 
 

В Новосибирском зоопарке речные выдры содержатся с 1967 года. В 1978 году у них появилось потомство — это был первый случай размножения выдр в зоопарках СССР. 

«С тех пор прошло уже 40 лет, но в России только в нашем зоопарке речные выдры регулярно размножаются. Выдры, живущие во многих европейских и азиатских зоопарках, — это потомки наших животных», — напомнили в зоопарке.

Например, осенью 2017 года речная выдра Глаша родила тройню: все зверьки оказались мальчиками.

Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео vk.com/novosibirsk_zoo

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КОММЕНТАРИИ (17)

assa.nsk
30 мая 2019 в 14:05

Это самый очаровательный обитатель зоопарка За ним можно наблюдать часами!

Худой
30 мая 2019 в 14:12

А это не часть сортира? )

SpeedOk
30 мая 2019 в 14:32

Это же дырка туалетная! А у выдр нюх острый)))