Бывший директор клиники Мешалкина лишился депутатского мандата

«Мой уход связан с тем, что я построил дом, который не внёс в декларацию о доходах. Я не подал это вовремя, подал постфактум, и можно это оспаривать, проводить расследования, но необходимости в этом нет. Тем более что в свете всех последних дел моя личность не будет большой потерей в Законодательном собрании», – цитирует ТАСС Александра Караськова.

Сегодня, 30 мая, на сессии депутаты Законодательного собрания рассмотрели его заявление о сложении полномочий. Большинство парламентариев это решение поддержали.

Бывший руководитель новосибирской клиники Мешалкина Александр Караськов сложил с себя полномочия депутата регионального Заксобрания.

Также ранее депутат пояснял информагентству, что ещё одной причиной ухода из Заксобрания стало его тяжёлое психологическое состояние.



Александр Караськов был заместителем председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. По информации сайта Заксобрания, в сентябре 2015 года он возглавлял региональную тройку партийного списка «Единой России».

Полмесяца назад, в середине мая, кардиохирург Александр Караськов покинул пост директора клиники Мешалкина, которую возглавлял 20 лет.