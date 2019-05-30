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Город

Бывший директор клиники Мешалкина лишился депутатского мандата

Александр Караськов сложил с себя полномочия депутата

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Александр Караськов сам принял решение уйти из Закособрания

Фото: meshalkin.ru

Бывший руководитель новосибирской клиники Мешалкина Александр Караськов сложил с себя полномочия депутата регионального Заксобрания.

Сегодня, 30 мая, на сессии депутаты Законодательного собрания рассмотрели его заявление о сложении полномочий. Большинство парламентариев это решение поддержали.

«Мой уход связан с тем, что я построил дом, который не внёс в декларацию о доходах. Я не подал это вовремя, подал постфактум, и можно это оспаривать, проводить расследования, но необходимости в этом нет. Тем более что в свете всех последних дел моя личность не будет большой потерей в Законодательном собрании», – цитирует ТАСС Александра Караськова.

Также ранее депутат пояснял информагентству, что ещё одной причиной ухода из Заксобрания стало его тяжёлое психологическое состояние.

Александр Караськов был заместителем председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. По информации сайта Заксобрания, в сентябре 2015 года он возглавлял региональную тройку партийного списка «Единой России».

Полмесяца назад, в середине мая, кардиохирург Александр Караськов покинул пост директора клиники Мешалкина, которую возглавлял 20 лет. 

Ольга Хмелевская
Фото meshalkin.ru

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КОММЕНТАРИИ (21)

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Yeti_Siberia
30 мая 2019 в 12:01

Обидчивый какой. Машинку у ребенка отобрали. Пустился во все тяжкие.

Элен
30 мая 2019 в 12:14

Воровал у самых бедных- у больных..Грех.

Леныч
30 мая 2019 в 12:18

Ой, да пофиг на чей-то там мандат и прочую неприкосновенность)) Другое интересно: примерно с пару недель назад была новость о том, что открытый бассейн в Сосновом бору прокуратура запретила, как незаконный, и предписание мэрии вынесла о незаконности продажи этого участка под застройку, ибо он относится к лесу, не дословно, но об этом. И что же мы видим буквально сегодня? Рекламную статью на главной странице про "дешевле, чем в Турции", об этом самом бассейне, в которой написано, что он открылся. Вот как так может быть, что начинают работать запрещенные незаконные объекты прям под носом у мэрии и прокуратуры??! Вот что реально интересно, и о чем хотелось бы увидеть полноценную статью с разъяснением всех "сторон".