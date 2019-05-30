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Бизнес
Народная премия НГС
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Часики тикают: до конца голосования на «Народной премии НГС» осталось несколько часов

За лучший бизнес города проголосовали 60 тысяч человек — сделайте это, если еще не успели

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В шорт-лист премии вошли 100 компаний города

Фото: Густаво Зырянов

Сегодня, 30 мая, — последний день голосования «Народной премии НГС» за лучший бизнес города — вы ещё успеваете отдать любимой компании свой голос, как это сделали почти 60 тысяч новосибирцев.

Сейчас в голосовании поучаствовали 59 856 человек. «По-прежнему лидирующая номинация, в которой жители города голосуют активнее всего, — это "Жилой комплекс года" — 9393. На втором месте — "Салон красоты года" (9254), и "Медицинский центр года" — 7353», — рассказал главный редактор НГС Александр Агафонов.

Имена победителей станут известны завтра — на церемонии награждения в НОВАТе, которую будет вести Иван Ургант.

Напоминаем, что вы ещё можете проголосовать за свою любимую компанию:

Ранее НГС рассказывал, как номинанты агитировали голосовать за себя новосибирцев: они обещали им наушники, сертификаты и крупные суммы денег.

Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова

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Народная премия НГСбизнесголосованиеИван Ургант

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КОММЕНТАРИИ (8)

Михаил
30 мая 2019 в 12:50

Лучше бы сделали голосование за лучший дизайн НГС. Голосую за старый дизайн

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Ржака
30 мая 2019 в 13:12

Часики тикают... А нам всем плевать на это...

клюшки с маком
30 мая 2019 в 12:56

Позавчера довелось случайно оказаться в "пятерочке" (обычно стараюсь туда не заходить, потому что вечно какая-нибудь "пробка" на кассе у них, по личному опыту), так там оказалось неожиданно тихо. Никакой аудиорекламы, просто всё время тихо. Нам так понравилось.

Интересно, это только в одном магазине сети так оказалось или это новый формат отношения к покупателям? Или просто очередную порцию "аудиовони" изготавливают, поэтому было тихо? Надо позаходить теперь, понаблюдать. Если так и будет тихо, то будем туда ходить закупаться.