Часики тикают: до конца голосования на «Народной премии НГС» осталось несколько часов

Сегодня, 30 мая, — последний день голосования «Народной премии НГС» за лучший бизнес города — вы ещё успеваете отдать любимой компании свой голос, как это сделали почти 60 тысяч новосибирцев.



Сейчас в голосовании поучаствовали 59 856 человек. «По-прежнему лидирующая номинация, в которой жители города голосуют активнее всего, — это "Жилой комплекс года" — 9393. На втором месте — "Салон красоты года" (9254), и "Медицинский центр года" — 7353», — рассказал главный редактор НГС Александр Агафонов.

