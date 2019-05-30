К заводу Чкалова пришли люди с автоматами

Сегодня, 30 мая, рядом с Новосибирским авиационным заводом имени Чкалова заметили людей с автоматами. Очевидцы сообщают, что сотрудники спецслужб появляются тут уже второй день.

По данным «Интерфакса», появление спецслужб в Дзержинском районе Новосибирска связано с тактико-антитеррористическими учениями.

«В ходе учения отрабатываются механизмы применения антитеррористических мер и предотвращения возможной чрезвычайной ситуации на важном объекте авиационной промышленности», — говорится в сообщении со ссылкой на областное управление ФСБ.

