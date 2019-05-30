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Город

К заводу Чкалова пришли люди с автоматами

На авиационном заводе идут антитеррористические учения

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Возле завода стоят люди в бронежилетах и с автоматами 

Фото: Александра Бруня / НГС

Сегодня, 30 мая, рядом с Новосибирским авиационным заводом имени Чкалова заметили людей с автоматами. Очевидцы сообщают, что сотрудники спецслужб появляются тут уже второй день. 

По данным «Интерфакса», появление спецслужб в Дзержинском районе Новосибирска связано с тактико-антитеррористическими учениями. 

«В ходе учения отрабатываются механизмы применения антитеррористических мер и предотвращения возможной чрезвычайной ситуации на важном объекте авиационной промышленности», — говорится в сообщении со ссылкой на областное управление ФСБ.

Сегодня же вооружённых людей видели на трамвайном кольце на Гусинобродском шоссе. «Слышали очередь из автомата, больше ничего не известно», — сообщила в редакцию НГС читательница Анастасия.

Оперативный штаб ФСБ в Новосибирской области просит новосибирцев отнестись с пониманием к антитеррористическим мероприятиям. 

Две недели назад учения проходили в школе № 4 на улице Достоевского в Центральном районе Новосибирска — тогда из здания вывели учеников

Анастасия Нефёдова, Александра Бруня 
Фото Александры Бруня

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Анастасия Нефёдова
Александра Бруня

ТЕГИ

ученияФСБЗавод им. Чкалова

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КОММЕНТАРИИ (32)

мамасита
30 мая 2019 в 12:02

Тренируются разгонять массовую забастовку уволняемых работников?

Barmoleyka
30 мая 2019 в 12:02

Хмм, а мне, как-то, в свете сокращений на заводе, не думается, что это учения...

Егор
30 мая 2019 в 12:09

Странненько как-то получается? Военные тренируются в полевых условиях, за городом, а эти почему-то сразу в центре города, да ещё на заводе, мешая, кстати, производственному процессу завода да и просто жителям города. Однако, сказал бы я, однако