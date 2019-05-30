К заводу Чкалова пришли люди с автоматами

Сегодня, 30 мая, рядом с Новосибирским авиационным заводом имени Чкалова заметили людей с автоматами. Очевидцы сообщают, что сотрудники спецслужб появляются тут уже второй день.
По данным «Интерфакса», появление спецслужб в Дзержинском районе Новосибирска связано с тактико-антитеррористическими учениями.
«В ходе учения отрабатываются механизмы применения антитеррористических мер и предотвращения возможной чрезвычайной ситуации на важном объекте авиационной промышленности», — говорится в сообщении со ссылкой на областное управление ФСБ.
Сегодня же вооружённых людей видели на трамвайном кольце на Гусинобродском шоссе. «Слышали очередь из автомата, больше ничего не известно», — сообщила в редакцию НГС читательница Анастасия.
Оперативный штаб ФСБ в Новосибирской области просит новосибирцев отнестись с пониманием к антитеррористическим мероприятиям.
Две недели назад учения проходили в школе № 4 на улице Достоевского в Центральном районе Новосибирска — тогда из здания вывели учеников.